Međunarodni turnir u košarci za žene u Banovićima

Banovići će i ove godine biti domaćin velikog sportskog događaja povodom Dana Općine 10-tog septembra. Ženski košarkaški klub RMU Banovići organizuje 3. Međunarodni turnir u košarci za žene pod sloganom „Igrajmo i rastimo zajedno“ 2025. godine, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

Pored seniorskog tima domaćina, u Banoviće stižu i ekipe iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine: Podgorica, Mladi Krajšnik iz Banje Luke te Jedinstvo iz Tuzle. Turnir će dodatno obogatiti i najmlađa takmičarska selekcija U12 ŽKK RMU Banovići koja će odmjeriti snage sa svojim vršnjakinjama iz Tuzle.

Program će upotpuniti i poseban gost, najbolji bosanskohercegovački football freestyler Maid Delić, koji će nastupiti u srijedu, 10. septembra. Organizatori poručuju da sve posjetitelje očekuje istinski sportski spektakl i druženje u Sportskoj dvorani Banovići.

Satnica turnira

Utorak, 09.09.2025. godine

15:00h – ŽKK RMU Banovići – ŽKK Jedinstvo Tuzla (U12 selekcija)

16:30h – Zvanično otvaranje turnira

17:00h – ŽKK Podgorica – ŽKK Jedinstvo Tuzla (seniorke)

19:00h – ŽKK RMU Banovići – ŽKK Mladi Krajšnik Banja Luka

Srijeda, 10.09.2025. godine

18:00h – Utakmica za 3. mjesto

19:45h – Football Freestyler i Conect Creator BIH (Maid Delić)

20:00h – Finalna utakmica

21:30h – Dodjela medalja i pehara

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu i podrže učesnice turnira, te uživaju u dva dana vrhunskih košarkaških okršaja i bogatog pratećeg programa.