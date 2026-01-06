Zbog promjene vremenskih prilika, nadležne meteorološke službe izdale su upozorenje na nepovoljne vremenske uslove koji će tokom narednih sati i dana zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalni hidrometeorološki zavod, veći dio zemlje nalazi se pod žutim i narandžastim meteoalarmom.

U sjevernim, centralnim i istočnim krajevima očekuju se snježne padavine, uz mogućnost poledice i otežanog saobraćaja, dok će u južnim dijelovima zemlje, posebno na području Hercegovine, dominirati kiša, uz lokalno obilnije padavine. U pojedinim područjima moguće je i formiranje bujičnih tokova, naročito tamo gdje je tlo već zasićeno vodom.

Meteorolozi upozoravaju da vremenske prilike mogu uzrokovati probleme u saobraćaju, snabdijevanju električnom energijom i svakodnevnom funkcionisanju, te apeluju na građane da budu oprezni, prate zvanična upozorenja i prilagode kretanje uslovima na terenu. Poseban oprez savjetuje se vozačima zbog mogućih snježnih nanosa, smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza.

Nadležne službe su u pripravnosti, a građanima se preporučuje da redovno prate prognoze i obavijesti civilne zaštite, s obzirom na to da se nepovoljni vremenski uslovi mogu zadržati i u narednom periodu.