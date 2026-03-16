Michael B. Jordan osvojio Oscara za najboljeg glumca za film „Sinners“

Američki glumac Michael B. Jordan osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu „Sinners“ na 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije.

Ovo je prvi Oscar u karijeri 39-godišnjeg glumca, koji je u utrci za ovu prestižnu nagradu nadmašio snažnu konkurenciju, među kojima su bili Timothée Chalamet za film „Marty Supreme“, Ethan Hawke za „Blue Moon“ i Leonardo DiCaprio za „One Battle After Another“.

Primajući nagradu na pozornici, Jordan je kratko poručio: „Bog je dobar“, nakon čega se zahvalio svojoj majci koja je sjedila u publici, kao i ostatku porodice.

Posebnu zahvalnost uputio je i režiseru Ryanu Coogleru, s kojim je sarađivao već pet puta.

„Velika mi je čast zvati te saradnikom i prijateljem. Dao si mi priliku i prostor da budem viđen“, rekao je Jordan.

U filmu „Sinners“, koji je napisao i režirao Coogler, Jordan tumači dvostruku ulogu identičnih blizanaca Elijaha „Smokea“ i Eliasa „Stacka“ Moorea. Time je postao prvi glumac u historiji koji je osvojio Oscara za ulogu blizanaca.

Jordan se ovom nagradom pridružio malom broju crnih glumaca koji su osvojili Oscara za najboljeg glumca. Prije njega to su uspjeli, između ostalih, Forest Whitaker za film „The Last King of Scotland“ 2007. godine, Denzel Washington za „Training Day“ 2002. te Sidney Poitier za „Lilies of the Field“ 1964. godine.

Tokom govora Jordan je spomenuo i druge dobitnike ove nagrade, uključujući Willa Smitha i Jamieja Foxxa, zahvalivši svima koji su podržavali njegovu karijeru.

Film „Sinners“ imao je uspješan nastup na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, a nagradu za najbolju fotografiju osvojila je Autumn Durald Arkapaw, čime je postala prva žena i prva crna osoba koja je osvojila ovu nagradu.

Jordan je tokom ovogodišnje sezone nagrada bio nominiran i za BAFTA-u, Zlatni globus i Critics’ Choice nagrade, a početkom marta osvojio je i nagradu Udruženja filmskih glumaca (SAG), što je dodatno povećalo njegove šanse u završnici utrke za Oscara.