Milionska ulaganja u putnu infrastrukturu Tuzle: Obodnica i Pasci dobijaju obnovljene saobraćajnice

Putna infrastruktura Tuzle ove godine dobija značajna ulaganja, a dio projekata odnosi se na obnovu regionalnih puteva u Obodnici i Pascima. Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta za lokalne i regionalne puteve na području grada obezbijedile su više od 8,7 miliona KM.

Mreža regionalnih cesta kojom upravlja Direkcija na području Tuzle do kraja 2025. godine obuhvatala je oko 40 kilometara. Odlukom Vlade Federacije BiH, među regionalne je prekategorisana i cesta Obodnica, Breške, Avdibašići, čime je mreža proširena za dodatnih deset kilometara.

Direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić kaže da ova saobraćajnica povezuje Tuzlu sa sjeverom kantona i da bi mogla imati važnu ulogu i kao obilazni pravac.

„Znamo da ova cesta povezuje grad Tuzlu sa sjeverom kantona. Značajna je i u slučaju težih saobraćajnih nesreća, ali i potencijalne izgradnje brze ceste ili autoceste. Ova cesta bi služila kao jedna vrsta obilaznice“, kazao je Omerčić.

Prekategorizacija bi trebala omogućiti plansko unapređenje puta, ali i preuzimanje obaveza koje Grad Tuzla zbog obima potrebnih ulaganja nije mogao u potpunosti ispuniti. Inicijativa je pokrenuta na nivou Tuzlanskog kantona, a u mjesnoj zajednici ističu da su građani dugo čekali na konkretne korake.

„Građani to nisu očekivali jer se godinama govorilo da će biti, ali nikako nismo mogli dočekati. Inicijativa je došla iz Tuzlanskog kantona, nakon zaista velike borbe i zalaganja i truda kantonalnih poslanika Smaje Mandžića i Lejle Vuković, na čemu smo im zaista zahvalni“, rekao je predsjednik Mjesne zajednice Obodnica Donja Ajdin Softić.

Uz ulaganja u saobraćajnice, u ovom području planirano je i proširenje vodovodne mreže, za šta je obezbijeđeno sedam miliona KM. Glavni pravac trebalo bi da ide od Bukinja, preko Lipnice, do Gornje Obodnice, gdje je planirana izgradnja rezervoara. Počela je i izgradnja novog mosta u naselju Avdibašići Bare.

Radovi se odvijaju i na drugim regionalnim pravcima. U toku je rekonstrukcija dionice ceste Gornja Tuzla, Simin Han, duge oko kilometar. Planirana je rehabilitacija pravca Tuzla, Dubrave, od semafora do skretanja za Pasce, kao i dionice od kružnog toka na Brčanskoj Malti prema Solini.

Posebna ulaganja odnose se na cestu koja povezuje Tuzlu s područjem Pasaca, Par Sela i Suhe. Planirana je rekonstrukcija dvije dionice u Pascima, ukupne dužine oko dva kilometra. Obnovljena i proširena saobraćajnica trebala bi poboljšati sigurnost i otvoriti bolju vezu prema Dubravama i Kalesiji, uz rasterećenje ulaza u Živinice za vozila koja dolaze iz pravca Lukavca, Gradačca, Šićkog Broda i Husina.

U Pascima su prethodnih godina realizovana i ulaganja u školsku infrastrukturu, među kojima su izgradnja fiskulturne sale, vanjsko uređenje, toplifikacija i uređenje školskog poligona. Realizacija najavljenih projekata na lokalnim i regionalnim putevima odvija se u skladu s planiranom dinamikom i potrebnim procedurama.