Ministarstvo obrazovanja TK među prvima uvelo ograničenja upotrebe mobitela u učionicama

U Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti uvedene strožije kontrole korištenja mobilnih telefona u osnovnim školama, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON).

Ovaj stav Ministarstvo je pojasnilo nakon što je i Hrvatska donijela odluku o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim školama, osim u edukativne ili medicinske svrhe. Takvu odluku Hrvatska je uvela na osnovu istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, prema kojem 40 posto učenika sedmih i osmih razreda provodi više od tri sata dnevno na društvenim mrežama, dok 11 posto prekomjerno koristi videoigre. Time se Hrvatska pridružila zemljama poput Francuske, Engleske, Nizozemske, Mađarske i Švedske, gdje su uvedene slične zabrane.

Iz FMON-a navode da se u Federaciji BiH upotreba mobilnih telefona i tableta u školama već reguliše zakonima i pravilnicima na nivou kantona, odnosno kroz interne akte samih škola.

Podsjećaju da su na osnovu inicijative iz 2023. godine, kojom se tražila zabrana upotrebe mobilnih telefona tokom nastave osim u edukativne i opravdane svrhe, dostavili mišljenje kantonalnim ministarstvima obrazovanja.

„Svjesni smo da prekomjerna upotreba mobilnih telefona ima negativne posljedice koje treba svesti na minimum. U cilju osiguranja kvalitetnog obrazovanja i jačanja digitalnih kompetencija učenika, Federalno ministarstvo godinama podržava projekte usmjerene na prevenciju nasilja u digitalnom okruženju i razvoj digitalnih vještina“, naveli su iz FMON-a za Fenu.

Dodali su da inicijativu smatraju opravdanom i da je načelno podržavaju, ali ne zagovaraju potpuno isključivanje elektronskih uređaja iz nastave ako se koriste u edukativne svrhe i pod nadzorom nastavnika.

Kao primjere dobrih praksi naveli su škole u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja TK donijelo je Pravilnik o kućnom redu za osnovne i srednje škole, kojim je ograničeno korištenje mobilnih i drugih elektronskih uređaja tokom nastave i odmora. Fotografisanje, snimanje i reproduciranje sadržaja u školi nije dozvoljeno, osim ako je dio školskih aktivnosti.

Sličan pristup primijenjen je i u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je Ministarstvo obrazovanja dostavilo svim školama Model pravilnika o kućnom redu s etičkim kodeksom, kojim je propisano da učenici ne smiju koristiti mobitele i tablete na nastavi bez odobrenja nastavnika. Škole su bile obavezne uskladiti svoje pravilnike s tim dokumentom.

„Na ovaj način omogućeno je da škole kao odgojno-obrazovne ustanove same u svojim pravilima regulišu ovo pitanje“, zaključili su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.