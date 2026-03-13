Mioković: “Moja smjena neće naštetiti meni, ni Našoj stranci, nego isključivo građanima Federacije”

Dragan Mioković, zastupnik Naše stranke, smijenjen je s funkcije predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za njegovu smjenu glasalo je 58 zastupnika, 15 ih je bilo protiv, dok je 12 bilo suzdržano.

Odluka je donesena na sjednici Predstavničkog doma nakon višemjesečnih političkih tenzija i inicijative za njegovu smjenu koja je pokrenuta još u januaru ove godine.

Rasprava o smjeni odvijala se u politički osjetljivom trenutku, nakon što je ostavkom premijera Nihada Uka pala Vlada Kantona Sarajevo, što je dodatno otvorilo pitanja o budućim odnosima unutar vladajuće koalicije poznate kao Trojka.

Tokom glasanja posebno je zapaženo ponašanje zastupnika SDP-a koji su, uprkos partnerstvu s Našom strankom u vlasti, uglavnom ostali suzdržani.

Inicijativu za smjenu Dragana Miokovića pokrenuli su klubovi zastupnika HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, zajedno sa zastupnicima Marijom Karamatićem i Slavenom Ragužem. Povod je bila izjava koju je Mioković iznio tokom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji, govoreći o blajburškim žrtvama.

Tom prilikom je izjavio da su partizani na Bleiburgu “ubili malo Hrvata”, što je izazvalo oštre reakcije političkih stranaka s hrvatskim predznakom. Mioković se nakon toga javno izvinio, navodeći da je riječ o nespretno formuliranoj izjavi.

Objasnio je da nikada ne bi podržao bilo koji ratni zločin, bez obzira na to ko ga je počinio.

Obraćajući se zastupnicima tokom sjednice, Mioković je ocijenio da njegova smjena nije samo političko pitanje, nego dio šireg preslagivanja političkih odnosa u Federaciji BiH.

“Kriza se s državnog prelijeva na federalni nivo”, upozorio je Mioković, dodajući da se njegovom smjenom zapravo formira nova politička većina u Federaciji BiH.

Posebno se obratio zastupnicima DF-a, SDA i Stranke za BiH.

“Smjena nekoga s jedne od najvažnijih pozicija u Federaciji ne može proći bez širokih međustranačkih konsultacija od samog vrha, jednako kao ni imenovanje. Zato i jest ovoliko trajalo, preko mjesec dana. To znamo svi”, rekao je Mioković.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, smjena neće nanijeti političku štetu ni njemu ni Našoj stranci.

“Moja smjena neće naštetiti ni meni lično, ni Našoj stranci, nego isključivo građanima Federacije Bosne i Hercegovine”, poručio je.

Prema rezultatima glasanja, smjenu su podržali zastupnici SDA, Demokratske fronte, stranaka okupljenih oko HNS-a te nekoliko zastupnika manjih stranaka. Protiv smjene glasali su zastupnici Naroda i pravde, Naše stranke te manji broj zastupnika iz drugih političkih opcija, dok su zastupnici SDP-a uglavnom ostali suzdržani.

Ovakav raspored glasova dodatno je otvorio pitanja o novim političkim odnosima i mogućim promjenama većine u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.