Mioković predlaže izmjene Krivičnog zakona FBiH o otkupu zatvorske kazne

Arnela Šiljković - Bojić

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković podnio je inicijativu za izmjenu Krivični zakon FBiH, koja se odnosi na mogućnost otkupa zatvorske kazne do jedne godine.

Kako je pojasnio Mioković, važeći zakon omogućava sudu da, na osnovu pismenog zahtjeva osuđenika kojem je izrečena kazna do godinu dana zatvora, odobri otkup kazne. Predloženom inicijativom predviđeno je da sud zadrži diskreciono pravo da takav zahtjev može, ali i ne mora prihvatiti.

– Suština inicijative je u tome da samo novac, odnosno činjenica da ga neko ima, ne smije biti presudan faktor kada je u pitanju otkup kazne. Sud mora imati mogućnost da odlučuje između više opcija, u skladu s okolnostima svakog pojedinačnog slučaja – naveo je Mioković.

Iz Naša stranka saopćeno je da je inicijativa upućena s ciljem jačanja pravičnosti i uloge suda u odlučivanju o izvršenju kaznenih sankcija.

