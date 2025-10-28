/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Pregled događaja za 28. oktobar

U večerašnjem dnevniku Televizije Slon govorimo o aferi „Spengati“ koja je uzdrmala javnost u Federaciji BiH, a u kojoj se pominju imena premijera FBiH Nermina Nikšića i v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića. Donosimo reakcije zastupnika i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Policija u Federaciji BiH od sada može odmah reagovati i zaštititi žrtve nasilja u porodici. Novi zakon donosi strože kazne za nasilnike i olakšava pristup Sigurnoj kući.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH demantovao je navode o obustavi finansiranja lijekova za onkološke pacijente, poručivši da sistem funkcioniše neometano.

Mljekari u Tuzlanskom kantonu upozoravaju na moguć rast otkupne cijene mlijeka, što bi se uskoro moglo osjetiti i na policama trgovina.

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je Nacrt budžeta Grada za 2026. godinu, u iznosu od nešto više od 84 miliona maraka, dok je javna rasprava otvorena 20 dana.

Otvoren je Prvi festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzlanskog kantona, koji je okupio učenike pet srednjih škola i njihove mentore, a prikazana su tri pobjednička filma.

Bh. dokumentarni film “Dobra igra” nakon kino premijere stiže i na male ekrane, a TV premijera je zakazana za večeras na kanalu Arena Sport 2.

U sportskom dijelu večerašnjeg dnevnika govorimo o pripremama rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće prijateljske susrete protiv Saudijske Arabije i planovima za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.