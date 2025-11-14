Misija OSCE-a u BiH: Govor mržnje i podsticanje na mržnju ne smiju ostati bez odgovora

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oštro osuđuje sve oblike govora mržnje i podjela. Takve izjave, uključujući i nedavne islamofobne izjave tokom skupa u Istočnom Sarajevu, osim što potencijalno mogu biti predmet krivičnog gonjenja, produbljuju nepovjerenje, podstiču netrpeljivost i ugrožavaju suštinu suživota koje je Bosna i Hercegovina predano gradila i koje učvršćuje s velikim trudom.

Ovo je odgovoreno Feni iz Misije OSCE-a u BiH na molbu za komentar nedavnih istupa bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.

Na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Dodik je kao predsjednik te stranke poručio da Istočno Sarajevo “ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju”, da “nismo ista vjera” i da “niko ne laže gore i više od Turčina”. Dodao je i da se “moramo suprotstaviti velikom muslimanskom nacionalizmu, koji predstavlja reinkarnaciju političkog islama”.

Iz Misije OSCE-a poručuju da govor mržnje i podsticanje na mržnju ne smiju ostati bez odgovora.

– U tom smislu, pozivamo sve nadležne pravosudne i regulatorne institucije, uključujući tužilaštva i Centralnu izbornu komisiju, da djeluju brzo i odlučno, u skladu sa svojim mandatima – rečeno je.

Iz Misije OSCE-a naglašavaju da javne ličnosti imaju posebnu odgovornost da unapređuju dijalog, razumijevanje i izgradnju povjerenja, a ne da postiču neprijateljstvo i podjele.

– To je naročito važno u trenutnoj izbornoj kampanji za prijevremene izbore u Republici Srpskoj, koja predstavlja priliku za entitetske lidere da predstave konstruktivne planove za budući angažman predsjednika RS-a u skladu s njegovim/njenim ustavnim nadležnostima, a jednako će biti važno i u periodu koji slijedi do opštih izbora 2026. godine – navodi se u odgovoru Feni.

Ističu da Misija čvrsto stoji uz sve zajednice koje su meta ili su pogođene takvom neprihvatljivom i negativnom retorikom.

– Također, pozivamo sve političke lidere da djeluju konstruktivno i na način koji poštuje dostojanstvo svih zajednica i doprinosi stabilnom, demokratskom i inkluzivnom društvu, u skladu s principima i relevantnim obavezama preuzetim članstvom u OSCE-u, a koje će Misija i dalje promovisati.