Dodik započeo kampanju govorom mržnje: “Niko ne laže više od Turčina”

Milorad Dodik započeo je predizbornu kampanju u Republici Srpskoj nizom uvredljivih i dehumanizirajućih izjava, koje sagovornici portala Detektor ocjenjuju kao nastavak njegovog dugogodišnjeg govora mržnje.

Tokom nastupa 8. novembra, prateći aktivnosti Siniše Karana, kandidata SNSD-a za predsjednika RS-a, Dodik je izjavio da su izbore “nametnuli muslimani iz Sarajeva da devastiraju Republiku Srpsku”.

“Putem ‘Centralnog komiteta’ pokušavaju da upravljaju. To je jedan smrad koji se širi iz Sarajeva, vijekovima ovde ne dozvoljava normalan život”, rekao je Dodik.

Na skupu u Istočnom Sarajevu 10. novembra poručio je da grad “ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju”, dodavši:

“Pustite vi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina.”

“Retorika straha i mržnje”

Profesorica Sarina Bakić s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ocjenjuje da je Dodikova retorika “poražavajuća za ideju demokratskog i miroljubivog društva”.

“Takav diskurs, zasnovan na uvredama i etničkom isključivanju, direktno napada temeljne vrijednosti ljudskih prava – dostojanstvo i jednakost”, kaže Bakić.

Dodavanje straha i netrpeljivosti u javni prostor, smatra ona, blokira pomirenje i zajednički život.

Politolog Velizar Antić iz Banje Luke Dodikove izjave vidi kao pokušaj da se opravda politički neuspjeh.

“Nakon kraha politike koju je vodio i povlačenja spornih zakona, Dodik pokušava da zapaljivim izjavama zadrži podršku birača”, navodi Antić.

Institucije i dalje šute

Analitičarka Tanja Topić podsjeća da je Dodik pravosnažno osuđen na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, uz zabranu obavljanja funkcije predsjednika RS-a na šest godina.

Ipak, Dodik se aktivno pojavljuje na svim predizbornim skupovima SNSD-a, čiji je slogan “Pobijediće Srpska – za Karana, za Dodika”.

“On nema javnu funkciju, ali preuzima ulogu kandidata. Problem je što institucije ne reaguju”, kaže Topić.

Prema riječima profesorice Bakić, izostanak reakcije pokazuje “duboku krizu institucija i moralni poraz društva koje takvu retoriku toleriše”.

Kazne bez efekta

Centralna izborna komisija BiH za govor mržnje može izreći novčanu kaznu do 30.000 KM, pa čak i poništiti kandidaturu.

Tokom kampanje 2024. godine SNSD je već kažnjen sa 5.000 KM zbog govora mržnje Milorada Dodika i Ljube Ninkovića.

Iz Tužilaštva BiH nisu odgovorili na upit Detektora da li je pokrenut predmet zbog Dodikovih novih izjava, dok se iz SNSD-a nisu oglasili.