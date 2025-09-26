Mještani tuzlanske ulice apeluju na vlasti: “Zbog lošeg puta ne možemo dobiti ni ogrjev do kuća”

Mještani Vukovarske ulice u tuzlanskom naselju Ši selo, do svojih kuća dolaze putem koji je izuzetno opasan. Oštra krivina i visoki nagib stvaraju im probleme godinama, a osim pristupa kućama, vrlo je težak i izlazak na glavnu ulicu iz naselja. Kažu dodatni radovi vršeni prije dvije godine, pogoršali su stanje.

“Bilo je stvarno problema sa putom i prije, ali ne u ovakvoj mjeri, jer kad su izvodili ti radove na putu, one su samo naslage stavljali, tako da je put još više ugrožen”, kazala je Enisa Gojačić, stanovnica ulice Vukovarska

Stanovnici ove ulice kažu da su im zbog ovakvog puta ugrožena osnovna ljudska prava. Ono što im često bude problem je što na ovom skretanju ne mogu skrenuti veća teretna vozila, odnosno kamioni, pa tako često ne mogu dobiti osnovne usluge na koje su pretplaćeni, kao što je odvoz smeća. Također ne mogu dobiti ni ogrjev za zimu.

“Evo, nedavno je bio problem sa Drvosječom, dovezili su čovjeku pelet i kada su vidjeli teren nisu se pustili, pa su posmatrali, razmjeravali kako da mogu sići, međutim nisu mogli i poslije dugog posmatranja odbili su i vratili se sa kamionom. Imali smo prije stvarno odvoz smeća, kamion se puštao i odvozio smeće i kada je sve tu nastalo, što se da vidjeti i kamioni se nisu puštali. Iznosimo smeće na ulicu tim danima kada oni trebaju da dođu”, kaže stanovnica Enisa.

Gojačić kaže da su se stanovnici više puta i preko Mjesne zajednice, ali i lično obraćali nadležnoj Službi, međutim, kako navodi, odgovor nisu dobili. Iz Službe za komunalne poslove Grada Tuzla kažu da je situacija složenija i zbog toga što se na ovom mjestu nalaze i privatni objekti, za koje se, kako se navodi, pretpostavlja da nisu riješeni imovinski odnosi.

“Moram naglasiti da mi prilikom tih analiza vodimo računa da li se radi o gradskom putu, da li je put na gradu ili ima privatnih parcela, jer se to nama dešavalo i mi moramo čekati da građani svoje parcele, da kažemo, poklone gradu Tuzli, a to je već postojeći put, ali takva je situacija što se tiče katastraskih podataka da moramo realizovati. Moram naglasiti da realizacija tog strmog i da kažemo, oštrog prelaza je zbog ograda na toj zoni, jer je veoma uzak taj dio segmenta, tako da je veoma upitna realizacija tog kontaktnog dijela”, rekao je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla,

Ipak iz nadležne gradske Službe pozvali su stanovnike ove ulice da im se ponovo obrate putem Mjesne zajednice, te da zajednički, uz mišljenje stručnjaka, pokušaju pronaći rješenje pogodno i za stanovnike i za Grad.