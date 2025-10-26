Mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” spremne za završni krug prvog dijela sezone

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla očekuju novi izazovi na terenu.

Selekcija U-15 putuje u Zavidoviće, gdje će odigrati mečeve posljednjeg kruga prvog dijela sezone. Mlade fudbalerke odmjeriće snage sa ekipama ŽNK Posavina Domaljevac, ŽNK Krivaja Zavidovići i ŽFK Fortuna Živinice. Biće to prilika da još jednom pokažu timski duh, borbenost i napredak koji postižu iz sedmice u sedmicu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla i ovog vikenda nastavlja s misijom da promoviše ženski fudbal i dostojno predstavlja grad Tuzlu, uz prepoznatljiv entuzijazam i zajedništvo koje krasi sve selekcije kluba.