Mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” spremne za završni krug prvog dijela sezone

RTV SLON
ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla spreman za nove utakmice ovog vikenda

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla očekuju novi izazovi na terenu.

Selekcija U-15 putuje u Zavidoviće, gdje će odigrati mečeve posljednjeg kruga prvog dijela sezone. Mlade fudbalerke odmjeriće snage sa ekipama ŽNK Posavina Domaljevac, ŽNK Krivaja Zavidovići i ŽFK Fortuna Živinice. Biće to prilika da još jednom pokažu timski duh, borbenost i napredak koji postižu iz sedmice u sedmicu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla i ovog vikenda nastavlja s misijom da promoviše ženski fudbal i dostojno predstavlja grad Tuzlu, uz prepoznatljiv entuzijazam i zajedništvo koje krasi sve selekcije kluba.

