Mladi kroz litetrarne radove govorili o važnosti antifašizma

Savez antifašista i boraca narodnooslobodičačkog rata TK i ove godine je održao tradicionalnu Akademiju povodom 9. maja. Ovim događajem, antifašisti i borci iz TK gaje tradiciju antifašizma, koju prenose i na mlade generacije. Tako su učenici osnovnih i srednjih škola sa područja TK učestvovali u literarnom konkursu o temi antifašizma. Najbolji su za svoje radove dobili i vrijedne novčane nagrade.

„Napisao sam pjesmu o antifašizmu, smatram da treba poučiti nove generacije o fašizmu da je to loša ideologija koja se prenosila i tome je pjesma. Osvojio sam drugo mjesto“, kazao je Imad Aličić, učenik Srednje Elektrotehničke škole Tuzla.

„Zanimljivo je i ohrabrujuće to što su se mladi pokazali kao mnogo zreliji nego što pokazuju njihove godine, to se može prosuditi po radovima, bez obzira na to da li su to pročitali negdje ili je to rezultat razgovora sa roditeljima, jer mi imamo zadatak da mlade približimo antifašizmu“, rekao je Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a TK.