Mladi talenti zablistali: Reprezentacija BiH osvojila 18 medalja na EP u kickboxingu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh na Evropskom prvenstvu u kickboxingu za juniore, kadete i djecu, koje je održano od 12. do 21. septembra u italijanskom gradu Lido di Jesolo. Naši takmičari osvojili su ukupno 18 medalja – 4 zlatne, 6 srebrnih i 8 bronzanih.

Na prvenstvu je učestvovalo 2.376 sportista iz 41 države, a BiH je nastupila sa 43 takmičara, potvrdivši da naporan rad i ulaganje u mlade talente donose rezultate i nadu u još veće uspjehe.

Prvaci Evrope postali su: David Mudrinić (stariji kadet, kick light, +69 kg), Jelena Stojanović (mlađa juniorka, low kick, -60 kg), Nikolina Cvijetić (mlađa juniorka, low kick, +60 kg) i Benjamin Čelebić (dječija konkurencija, point fight, -30 kg).

Viceprvaci Evrope su Boris Aleksić, Sahim Babić, Alem Merdan, Benjamin Ganjgo, Dragan Maksimović i Adelisa Hrnjica.

Bronzane medalje osvojili su Adnan Kadić, Nikolina Vlaški, Denis Ađulović, Isa Zildžić, Imran Botić, Ali Babić, Mehmed Krupić i Mensur Razić.

Selektor reprezentacije BiH bio je Milan Vitković, šef delegacije Salko Zildžić, a tim trenera činili su Senad Ćatić, Adnan Redžović, Mustafa Zulić, Igor Grbić, Veldin Halilović, Nikola Đurić i Bećo Durdžić.