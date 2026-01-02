Mladić skočio sa zgrade nakon smrti djevojke

Adin Jusufović
mladić, smrt, samoubistvo, policija, srbija, rs

Teška tragedija dogodilase jučer u centru Beograda, gdje je mlađi muškarac oduzeo sebi život nakon što je skočio sa stambene zgrade u Cvijićevoj ulici.

Prema informacijama koje prenose mediji iz Srbije, nesreća se dogodila oko 15 sati.

Kako se navodi, mladić je boravio u stanu sa djevojkom koja je, iz za sada neutvrđenih razloga, preminula prije njegovog tragičnog čina.

Smrt djevojke

Prema dostupnim informacijama, ljekari Hitne pomoći su po dolasku u stan konstatovali smrt 28-godišnje djevojke, inicijala M. P. Neposredno nakon toga, mladić star 30 godina odlučio je da sebi oduzme život skokom s prozora stana koji se nalazi na devetom spratu zgrade.

U ovom trenutku nije poznato šta je tačno uzrok smrti djevojke, a nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, u stanu nisu pronađeni tragovi nasilja. Policija je, međutim, zatekla indicije koje upućuju na korištenje narkotičkih sredstava, što će biti predmet daljnjih vještačenja i analiza.

Tijela stradalih su prevezena na obdukciju, a više informacija očekuje se nakon zvaničnih nalaza nadležnih institucija.

