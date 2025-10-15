Mlađe selekcije ŽFK Sloboda 2024 spremne za nove utakmice, seniorke koriste slobodan vikend za pripreme

Jasmina Ibrahimović

Pred fudbalerkama ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ovog vikenda je nešto mirniji raspored, ali uz nove prilike za mlađe selekcije da pokažu svoj talenat i napredak.

Seniorke su ovog vikenda slobodne, pa će iskoristiti pauzu za odmor i pripreme za nastavak prvenstva.

Selekcija U-13 uspješno je završila takmičenje za prvi dio sezone. Najmlađe fudbalerke pokazale su veliki napredak, borbenost i ljubav prema fudbalu, što sve u klubu čini izuzetno ponosnima.

Selekcija U-15 će u subotu 18. oktobra 2025. godine, s početkom u 14:30 sati, na stadionu Gornja Tuzla ugostiti ekipe ŽNK Posavina Domaljevac, ŽFK Fortuna Živinice i ŽNK Krivaja Zavidovići. Očekuje se zanimljiv dan ispunjen mladalačkom energijom i sportskim duhom.

