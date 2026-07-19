Mostar na 39 stepeni: Rijeke i bazeni puni građana koji traže osvježenje

Mostar je i danas bio među najtoplijim gradovima u Bosni i Hercegovini, a temperatura zraka dostigla je 39 stepeni Celzijusa. Zbog izrazito visokih temperatura, veliki broj građana i turista odlučio je dan provesti na kupalištima i uz rijeke, tražeći osvježenje daleko od užarenog gradskog asfalta.

Tokom najtoplijeg dijela dana ulice Mostara bile su gotovo prazne, dok su kupališta bila ispunjena posjetiocima. Među najposjećenijim lokacijama i ovog puta našlo se kupalište na Bunici, gdje su brojni posjetioci već od jutarnjih sati zauzimali mjesta u hladovini.

Osim Bunice, mnogi su spas od visokih temperatura pronašli u hladnoj vodi Neretve, na gradskom bazenu, ali i na izletištima u okolini Mostara.

Prema najavama meteorologa, sunčano i veoma toplo vrijeme zadržat će se i narednih dana. Blago osvježenje očekuje se sredinom sedmice, kada bi temperature trebale biti nešto niže.