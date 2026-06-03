Mreža „Moje pravo“ TK traži konkretne mjere za djecu i osobe sa invaliditetom

Tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom zakazana je za 10. juni 2026. godine. Iz Mreže udruženja „Moje pravo“ TK navode da je riječ o važnom iskoraku, jer se ova tema prvi put stavlja u fokus tematske sjednice najvišeg zakonodavnog tijela u Tuzlanskom kantonu.

Iz ove mreže udruženja ističu da su više od dvije godine radili na inicijativi da Skupština TK organizuje sjednicu posvećenu pravima djece i osoba sa invaliditetom. Osnova za održavanje sjednice je dokument „Analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja“, koji su ranije usvojile Vlada TK i Skupština TK.

U Mreži udruženja „Moje pravo“ TK očekuju da tematska sjednica pokrene konkretne aktivnosti za unapređenje položaja djece i osoba sa invaliditetom u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, pristupačnosti i učešća u donošenju odluka koje ih se direktno tiču.

Kako navode, svim poslanicama i poslanicima u Skupštini TK, Vladi TK i nadležnim ministarstvima dostavili su prijedloge zaključaka, inicijative i obrazloženja o kojima očekuju raspravu na sjednici.

Među predloženim inicijativama su osnivanje javne ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom na području TK, poboljšanje uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, donošenje propisa o pravu na ličnog asistenta, unapređenje centara za rani rast i razvoj, te pronalazak modela refundiranja edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana koji trenutno nisu dostupni u javnom sistemu.

Posebno je ukazano i na potrebu poduzimanja hitnih mjera za omogućavanje nesmetanog rada Klinike za dječije bolesti i Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla, zbog nedostatka neuropedijatara i dječijih neuropsihijatara.

Iz Mreže udruženja „Moje pravo“ TK predlažu i izmjene pravilnika koji se odnose na odgoj i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim osnovnim i srednjim školama, kao i formiranje radnog tijela Vlade TK koje bi pratilo realizaciju mjera iz ranije usvojene analize i zaključaka sa tematske sjednice.

Pozvali su rukovodstvo Skupštine TK, poslanike, Vladu TK i nadležna ministarstva da razmotre, podrže i usvoje dostavljene prijedloge, s ciljem poboljšanja položaja djece i osoba sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona.