MUP TK: Pljačka u tuzlanskom naselju, pet osoba uhapšeno

U naselju Bukinje kod Tuzle jutros je opljačkana kockarnica iz koje je, prema prvim informacijama, otuđeno oko 75.000 KM.

Pljačku su, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila dva nepoznata muškarca oko 7 sati, nakon čega su se udaljili s mjesta događaja.

Jutros u 7 i 10 sati, policijskoj stanici PS Zapad/PU Tuzla, prijavljeno je da je oko 7 sati uz prijetnju vatrenim oružjem od strane dvije NN osobe, iz objekta kockarnice u naselju Bukinje, grad Tuzla, prema navodima prijavitelja, otuđen iznos od oko 75.000,00 KM, nakon čega su se NN lica udaljila sa mjesta događaja.

Policija je odmah po prijavi izašla na teren, a istražitelji Uprave policije MUP-a TK, uz asistenciju Tima za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku, poduzeli su opsežne aktivnosti na otkrivanju počinilaca.

Tokom istrage pronađeno je vozilo koje se dovodi u vezu s krivičnim djelom, kao i automatsko oružje, novac i drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz pljačke.

Do sada je oduzeta sloboda pet osoba koje su sprovedene u prostorije Uprave policije, gdje je u toku kriminalistička obrada. O svemu je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK koji rukovodi istragom, saopšteno je iz MUP-a TK.

Istraga se nastavlja.