Na biračkom mjestu Korićani danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika RS

RTV SLON
Pripreme za prijevremene izbore u RS, Dodik najavljuje opstrukcije
Foto: Arhiva

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su prošle nedjelje bili odgođeni zbog snježnih padavina i neprohodnih puteva, danas se održavaju na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo. Glasanje će trajati od 7.00 do 19.00 časova, a na ovom biralištu registrovano je 56 birača.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i ponovnom raspisivanju izbora na ovoj lokaciji jer prethodnog vikenda nisu postojali uslovi za sprovođenje izbornog procesa.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra, a pobjednikom je proglašen kandidat SNSD-a Siniša Karan. Opozicione stranke optužile su vladajući SNSD za izbornu krađu.

pročitajte i ovo

BiH

Brčko: Izborni dan protiče uredno, bez prijavljenih problema

BiH

Prijevremeni izbori u RS-u pod budnim okom OHR-a, Schmidt najavio obilazak

BiH

Brčko: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, izbori teku bez problema

Politika

Vučić i Dodik razgovarali u Beogradu uoči izbora u RS

Vijesti

Dodik započeo kampanju govorom mržnje: “Niko ne laže više od Turčina”

Vijesti

Na dan izbora za predsjednika RS u Brčkom biće otvoreno 126...

BiH

Profesor Filandra o političkom sistemu BiH: Ratne ideologije pretočene su u pravnu normu

Tuzla i TK

Novi komunalni projekti unaprijedili infrastrukturu u dva tuzlanska naselja

Magazin

Fokača: iskoristite nedjelju kod kuće, napravite je

Tuzla i TK

Halilagić o “ponderisanju Sabine Ćudić”: Tuzlanskom kantonu treba uzeti sve, a ne vratiti ništa!?

Sport

BiH večeras protiv Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]