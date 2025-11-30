Na biračkom mjestu Korićani danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika RS

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su prošle nedjelje bili odgođeni zbog snježnih padavina i neprohodnih puteva, danas se održavaju na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo. Glasanje će trajati od 7.00 do 19.00 časova, a na ovom biralištu registrovano je 56 birača.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i ponovnom raspisivanju izbora na ovoj lokaciji jer prethodnog vikenda nisu postojali uslovi za sprovođenje izbornog procesa.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra, a pobjednikom je proglašen kandidat SNSD-a Siniša Karan. Opozicione stranke optužile su vladajući SNSD za izbornu krađu.