Na dan izbora za predsjednika RS u Brčkom biće otvoreno 126 biračkih mjesta

Na području Brčko distrikta BiH 23. novembra biće otvoreno ukupno 126 biračkih mjesta za vanredne izbore za predsjednika Republike Srpske, potvrdio je predsjednik Izborne komisije Distrikta Marko Tadić.

„Lokacije biračkih mjesta ostaju iste kao i na prethodnim lokalnim izborima, ali je broj mjesta smanjen sa 138 na 126, što je rezultat tehničkog usklađivanja i reorganizacije biračkih jedinica“, pojasnio je Tadić.

Prema njegovim riječima, od ukupno oko 87.000 građana upisanih u birački spisak Brčko distrikta BiH, pravo glasa na ovim izborima imaće nešto više od 30.000 birača koji su registrovani za glasanje za predsjednika Republike Srpske.

Tadić je istakao da je Izborna komisija Distrikta završila sve tehničke pripreme i da će „biračka mjesta biti otvorena u skladu s izbornim pravilima i propisanim rokovima“.