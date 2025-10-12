Na granicama BiH i Hrvatske počela primjena novog sistema ulaska

Na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske od danas, 12. oktobra 2025. godine, počela je primjena Entry/Exit Systema (EES), novog digitalnog sistema koji uvodi Evropska unija. Ovaj sistem zamjenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša i bilježi svaki ulazak i izlazak državljana trećih zemalja, uključujući i građane BiH.

Kako navodi BIHAMK, zbog registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, povremeno bi moglo izazvati duža zadržavanja na granicama. Ovoga jutra, međutim, na većini graničnih prijelaza nema dužih zadržavanja za putnička vozila, osim na graničnom prijelazu Velika Kladuša, gdje je primijećena duga kolona vozila. Na ostalim prijelazima čekanja se kreću od 10 do 30 minuta.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, uvođenje EES-a donosi određene promjene u svakodnevnom prelasku granice. U početnoj fazi, putnici iz trećih zemalja prilikom prvog ulaska u Evropsku uniju morat će nakratko izaći iz vozila kako bi se kreirao njihov lični EES dosje, koji uključuje uzimanje otisaka prstiju i fotografije lica. Ovi podaci bit će trajno pohranjeni u sistemu i koristit će se prilikom svakog narednog prelaska.

Iz hrvatske policije upozoravaju da se u početnim mjesecima može očekivati produženje granične kontrole.

„Određeni broj putnika morat će izaći iz vozila, što će produžiti proceduru. Međutim, nakon što se sistem uhodava i poveća broj već formiranih dosjea, čekanja bi trebala biti kraća“, navodi se u saopćenju MUP-a Hrvatske.

Nakon što se jednom kreira dosje, prelazak granice bit će jednostavniji. „Kod narednih dolazaka više se neće morati fotografisati na kontrolnoj kućici, već će se fotografija iz pasoša upoređivati sa ranije pohranjenom u EES-u“, objašnjavaju iz policije. To znači da će putnici ubuduće moći ostati u vozilu dok se obavlja kontrola, što će ubrzati proces.

Za državljane trećih zemalja koji prvi put ulaze u Schengenski prostor predviđeni su EES kiosci. Oni služe za predregistraciju i kreiranje dosjea, ali ih ne mogu koristiti nositelji boravišnih dozvola, dugotrajnih viza niti druge izuzete kategorije. Nakon predregistracije, putnici će biti upućeni na ručnu kontrolu radi verifikacije podataka. Ako je dosje već formiran u nekoj drugoj zemlji članici EU, predregistracija se preskače.

Podsjetimo, cilj uvođenja EES-a je modernizacija i sigurnija kontrola vanjskih granica Evropske unije, sprječavanje zloupotreba putnih dokumenata i preciznije praćenje dozvoljenog boravka stranih državljana. Hrvatska policija ističe da sistem „zadovoljava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti“.