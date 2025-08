Na Thompsonov koncert u Sinju najavljen dolazak 48.000 vozila

Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević izjavio je u petak, uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se 4. augusta održati na sinjskom hipodromu, da će najveći izazov za policiju predstavljati promet, budući da je najavljen dolazak oko 48.000 vozila na područje Sinja.

Na konferenciji za medije Srdarević je ocijenio da će koncert biti “izazovno javno okupljanje u svakom smislu”, posebno jer se očekuje prisustvo oko 150.000 posjetitelja, prenosi Hina.

„Organizatori najavljuju dolazak oko 48.000 vozila, uz već postojećih 25.000 registriranih u gradu, što znači da će Sinj cijeli dan biti u saobraćajnim gužvama. Očekujemo i povremene zastoje u prometu“, rekao je Srdarević.

Vozačima je savjetovao korištenje alternativnih pravaca, autoceste A1 i županijskih cesta prema Muću, Drnišu i Kninu, te izbjegavanje državne ceste D1 zbog njenog preopterećenja i potrebe da ostane prohodna za žurne službe. Posjetiteljima je preporučio korištenje županijskih i lokalnih puteva iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca.

Najveće gužve očekuju se na dan koncerta od 13 do 20 sati i ponovo od 23 sata do tri ujutro. Na deset lokacija biće raspoređeni timovi Hitne pomoći, Crvenog križa, civilne zaštite i policije. Pored mobilnih ekipa, stacionari za hitne intervencije bit će postavljeni na hipodromu i u Domu zdravlja Sinj.

Privremena policijska postaja bit će smještena na stadionu Nogometnog kluba Junak, odmah pored hipodroma. Na osiguranju događaja radit će oko 1.500 redara i 1.020 policijskih službenika.

Grad Sinj osigurao je parkirališta na bivšem Stočnom pazaru, kod Franjevačke klasične gimnazije i u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. Poseban prostor za autobuse predviđen je kod bivše tvornice Dalmatinka, dok će 6.000 vozila moći biti parkirano na aerodromu. Za one koji vozila ostave na Kukuzovcu organizovan je besplatan prijevoz autobusima od 15 sati do tri sata iza ponoći, do kružnog toka kod ugostiteljskog objekta Tendi.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj najavio je i postavljanje 16 punktova s pitkom vodom u širem području hipodroma i centru grada, te pozvao posjetitelje na mir, dostojanstvo i međusobnu brigu.

Organizator koncerta Mirko Gudelj istakao je da će na terenu biti angažovana 84 zdravstvena radnika u 15 timova Hitne pomoći, 45 vatrogasaca s 12 vozila i 64 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite iz Splita, Zagreba i Osijeka.

Ulazi na koncert bit će otvoreni od 16 sati, a posjetitelji mogu preuzeti mobilnu aplikaciju za lakše snalaženje i pristup svim informacijama o dolasku i kretanju unutar hipodroma. Koncert je planiran u trajanju od dva sata i 45 minuta.