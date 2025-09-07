Zukan Helez o snimku sa svadbe, pjevao Thompsonovu pjesmu!

Zukan Helez, potpredsjednik Vlade Federacije BiH i ministar odbrane BiH, oglasio se nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak sa jedne svadbe na kojem pjeva pjesmu „Moj Ivane“ hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Helez je u objavi poručio da je pjesmu pjevao iz srca, ističući da je to bio trenutak u kojem su ga preplavile uspomene na djetinjstvo, ljude kojih više nema, na kuću u kojoj je rođen, stare prijatelje i rodni kraj. Dodao je da pjesma koju je izveo nije uvredljiva i da ne vrijeđa ničija vjerska niti nacionalna osjećanja, te da je riječ o rodoljubnoj pjesmi.

“Rodni kraj ne biramo, on nas oblikuje. Tamo učimo prve riječi, pravimo prve korake i usvajamo prve vrijednosti. Bez obzira gdje me život odvede, svoj kraj nosim sa sobom, u srcu i u pjesmi. Ne mogu, niti želim, sramiti se ljubavi prema svom zavičaju, prema zemlji iz koje sam potekao” poručio je Helez.

Naglasio je da je ljubav prema zavičaju nešto što niko ne bi trebao da skriva i dodao da na kraju dana svi ljudi dijele iste korijene, uspomene, tuge i radosti.

U objavi se osvrnuo i na kritike koje su uslijedile, poručivši da se nada da će, kako je naveo, „botovi SDA shvatiti“ da je iskreno za cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu, a ne za podijeljenu, u kojoj se ne smije spomenuti grad u kojem Bošnjaci nisu većina.

Helez je tako pokušao staviti tačku na brojne reakcije izazvane snimkom sa svadbe, naglašavajući da je pjesma bila izraz emocije i povezanosti s rodnim krajem.