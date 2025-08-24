Najavljena izmjena odluke za besplatan prevoz u Tuzli

RTV SLON
Izjednačena prava građana prilikom korištenja subvencija za javni prevoz
Besplatan prevoz u Tuzli, koji je uveden početkom avgusta za određene kategorije građana, uskoro bi mogao biti proširen. Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatrat će se prijedlog izmjene odluke o utvrđivanju cjenovnika voznih karata javnog linijskog prevoza.

Prema prijedlogu izmjena, pravo na besplatan prevoz dobit će i osobe sa 90 i 100 posto invaliditeta, bez obzira na uzrok nastanka invalidnosti. Na ovaj način, grad će dodatno proširiti obuhvat korisnika koji imaju mogućnost korištenja besplatnog javnog prevoza na području Tuzle.

U odluci je preciziran i način regulisanja obaveza između Grada Tuzla i prevoznika, kao i obaveza u vezi sa PDV-om na izdate vozne karte korisnicima besplatnog prevoza.

Besplatan prevoz u Tuzli do sada su koristili penzioneri, studenti i učenici određenih kategorija, a ova izmjena bi trebala dodatno unaprijediti socijalnu osjetljivost i dostupnost javnog prevoza svim građanima.

