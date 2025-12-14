Najmanje deset mrtvih u oružanom napadu na plaži Bondi u Sydneyju

RTV SLON
Foto:Ilustracija

Najmanje deset osoba je izgubilo život, dok je više desetina ranjeno u teškom oružanom napadu koji se danas dogodio na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju, tokom okupljanja povodom obilježavanja prvog dana jevrejskog praznika Hanuke.

Prema najnovijim informacijama, ukupno 18 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć u obližnjim bolnicama nakon napada, dok je jedan od napadača preminuo od zadobijenih povreda.

Policija je saopćila da javnost i dalje treba izbjegavati područje plaže Bondi, iako su dvojica napadača neutralizirana, uz upozorenje da na tom području i dalje postoji sigurnosna prijetnja zbog pronađene eksplozivne naprave.

Iz policije su naveli da je riječ o improviziranoj eksplozivnoj napravi te da su u toku aktivnosti na njenom deaktiviranju.

Nakon pucnjave oglasila se i liderka opozicije Sussan Ley, izrazivši saučešće i podršku jevrejskoj zajednici u Australiji.

„Gubitak života u ovom napadu je značajan i pridružujem se premijeru u pozivu svim Australcima da slijede službene savjete policije i nadležnih vlasti. Ovaj napad se dogodio dok se naša jevrejska zajednica okupljala na Hanuki povodom proslave mora. Ovo je bila proslava mira i nade za budućnost, prekinuta mržnjom“, navela je Ley.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Održana vanredna sjednica Štaba CZ u Kalesiji nakon pucnjave

Tuzla i TK

/VIDEO/ Osumnjičeni za razbojništvo u Kalesiji pronađen mrtav

Vijesti

Pucnjava u Kalesiji, policija na terenu

Vijesti

Otac pucao na sina u Gornjem Vakufu-Uskoplju, policajac ozlijeđen prilikom intervencije

Vijesti

Dječak upucao šest maloljetnika u Švedskoj

Istaknuto

Tuzla na Crnom moru: Divlja plaža i mirno mjesto za koje...

BiH

Britanski ministar Doughty: Dejton je postavio temelje mira i stabilnosti u BiH

Sport

BiH u Ligi B Lige nacija: Žrijeb u februaru, poznati potencijalni rivali i nagrade

Magazin

Prava potrošača u online kupovini: Šta uraditi kada roba ne stigne, kasni ili ne odgovara naručenom?

Istaknuto

Stare novčanice KM uskoro bez vrijednosti: Provjerite rokove zamjene

Istaknuto

Kos i Kallas: Reforme trebaju voditi BiH na evropskom putu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]