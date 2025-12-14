Najmanje deset mrtvih u oružanom napadu na plaži Bondi u Sydneyju

Najmanje deset osoba je izgubilo život, dok je više desetina ranjeno u teškom oružanom napadu koji se danas dogodio na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju, tokom okupljanja povodom obilježavanja prvog dana jevrejskog praznika Hanuke.

Prema najnovijim informacijama, ukupno 18 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć u obližnjim bolnicama nakon napada, dok je jedan od napadača preminuo od zadobijenih povreda.

Policija je saopćila da javnost i dalje treba izbjegavati područje plaže Bondi, iako su dvojica napadača neutralizirana, uz upozorenje da na tom području i dalje postoji sigurnosna prijetnja zbog pronađene eksplozivne naprave.

Iz policije su naveli da je riječ o improviziranoj eksplozivnoj napravi te da su u toku aktivnosti na njenom deaktiviranju.

Nakon pucnjave oglasila se i liderka opozicije Sussan Ley, izrazivši saučešće i podršku jevrejskoj zajednici u Australiji.

„Gubitak života u ovom napadu je značajan i pridružujem se premijeru u pozivu svim Australcima da slijede službene savjete policije i nadležnih vlasti. Ovaj napad se dogodio dok se naša jevrejska zajednica okupljala na Hanuki povodom proslave mora. Ovo je bila proslava mira i nade za budućnost, prekinuta mržnjom“, navela je Ley.