Najskuplji sladoled na svijetu košta više od 5.000 eura

Najskuplji sladoled na svijetu dolazi iz Japana, nosi naziv „Byakuya“, odnosno „Bijela noć“, a jedna porcija od samo 130 mililitara košta 880.000 japanskih jena, što je više od 5.000 eura.

Ovaj neobični desert upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda, a kreirao ga je japanski brend Cellato u saradnji s poznatim kuharom Tadayoshijem Yamadom. Razvoj recepta trajao je duže od godinu i po dana.

Visoka cijena prvenstveno je rezultat rijetkih i skupih sastojaka. Među njima je bijeli tartuf iz Albe, koji se uvozi iz italijanske regije Pijemont i čija cijena može dosezati više hiljada eura po kilogramu.

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