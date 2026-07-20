Najskuplji sladoled na svijetu košta više od 5.000 eura

Ali Huremović
Najskuplji sladoled na svijetu košta više od 5.000 eura

Najskuplji sladoled na svijetu dolazi iz Japana, nosi naziv „Byakuya“, odnosno „Bijela noć“, a jedna porcija od samo 130 mililitara košta 880.000 japanskih jena, što je više od 5.000 eura.

Ovaj neobični desert upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda, a kreirao ga je japanski brend Cellato u saradnji s poznatim kuharom Tadayoshijem Yamadom. Razvoj recepta trajao je duže od godinu i po dana.

Visoka cijena prvenstveno je rezultat rijetkih i skupih sastojaka. Među njima je bijeli tartuf iz Albe, koji se uvozi iz italijanske regije Pijemont i čija cijena može dosezati više hiljada eura po kilogramu.

Najskuplji sladoled na svijetu košta više od 5.000 eura

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