Nakon 13 godina rada zaposlenik iz javnog sektora prelazi u realni

Selma Jatić
Foto: Ilustracija - dugatehna.ba

Iako mnogi građani sanjaju o sigurnom zaposlenju u javnom sektoru, ima i onih koji, nakon godina provedenih u sistemu, odluče napraviti zaokret i karijeru nastaviti u privatnim kompanijama. Takvu odluku donio je i informacijsko-komunikacijski tehničar Općinskog suda u Gračanici, koji je nakon 13 godina rada odlučio preći na novu, bolje plaćenu poziciju u realnom sektoru.

Kako je naveo u oproštajnom obraćanju kolegama, na njegovu odluku presudno je uticala višegodišnja borba za bolje uslove rada u pravosuđu koja nije donijela rezultate. „Naša borba za bolje uslove rada u pravosuđu traje već više od godinu dana, ali kako rezultata nema, ja sam odlučio da nafaku potražim van sistema“, poručio je.

Istakao je i da očekuje od kolega da pomognu Općinskom sudu u Gračanici u prelaznom periodu dok institucija ostaje bez IKT stručnjaka, dodajući da će se time pokazati kako sistem funkcioniše i kada se ovakva radna mjesta ne popunjavaju.

Na kraju se zahvalio saradnicima na podršci i zajedničkom radu u proteklih 13 godina, uz poruku da mu nije bila namjera da ikoga povrijedi tokom službovanja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Stručnjaci upozoravaju na opasnost lažnih lijekova na internetu

Tuzla i TK

Velika 13. Tuzlanska biciklijada: Saobraćaj u centru grada privremeno obustavljen

Vijesti

Tržište rada u BiH u krizi: Sve manje oglasa, a interes za posao nikad veći

Vijesti

Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mostarlić Sanela iz Banovića

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]