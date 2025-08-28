Iako mnogi građani sanjaju o sigurnom zaposlenju u javnom sektoru, ima i onih koji, nakon godina provedenih u sistemu, odluče napraviti zaokret i karijeru nastaviti u privatnim kompanijama. Takvu odluku donio je i informacijsko-komunikacijski tehničar Općinskog suda u Gračanici, koji je nakon 13 godina rada odlučio preći na novu, bolje plaćenu poziciju u realnom sektoru.

Kako je naveo u oproštajnom obraćanju kolegama, na njegovu odluku presudno je uticala višegodišnja borba za bolje uslove rada u pravosuđu koja nije donijela rezultate. „Naša borba za bolje uslove rada u pravosuđu traje već više od godinu dana, ali kako rezultata nema, ja sam odlučio da nafaku potražim van sistema“, poručio je.

Istakao je i da očekuje od kolega da pomognu Općinskom sudu u Gračanici u prelaznom periodu dok institucija ostaje bez IKT stručnjaka, dodajući da će se time pokazati kako sistem funkcioniše i kada se ovakva radna mjesta ne popunjavaju.

Na kraju se zahvalio saradnicima na podršci i zajedničkom radu u proteklih 13 godina, uz poruku da mu nije bila namjera da ikoga povrijedi tokom službovanja.