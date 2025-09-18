Predložen pritvor za Latifa Osmanovića iz Srebrenika zbog teške krađe

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je prijedlog sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici za određivanje jednomjesečnog pritvora Latifu Osmanoviću (40) iz Srebrenika zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Osmanović je osumnjičen da je u noći 11. septembra 2025. godine u Gračanici na naročito drzak način otuđio vozilo marke VW Caddy, vlasništvo jedne firme iz ovog grada. Prema navodima istrage, vozilo je prevezeno na drugu lokaciju, pri čemu su uništeni dokumenti i uklonjene registarske tablice. Na ovaj način pričinjena je materijalna šteta od oko 12.000 KM. Otuđeno vozilo je ubrzo pronađeno na području Gračanice.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su, u saradnji s Tužilaštvom, obavili uviđaj i poduzeli potrebne istražne radnje kako bi identifikovali osumnjičenog. Osmanović je lišen slobode, nad njim je provedena kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat je u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Kako je potvrđeno, riječ je o osobi koja je ranije više puta osuđivana za ista ili slična krivična djela iz oblasti imovinskih delikata.