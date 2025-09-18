Predložen pritvor za Latifa Osmanovića iz Srebrenika zbog teške krađe

Ali Huremović
Predložen pritvor za Latifa Osmanovića iz Srebrenika zbog teške krađe

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je prijedlog sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici za određivanje jednomjesečnog pritvora Latifu Osmanoviću (40) iz Srebrenika zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Osmanović je osumnjičen da je u noći 11. septembra 2025. godine u Gračanici na naročito drzak način otuđio vozilo marke VW Caddy, vlasništvo jedne firme iz ovog grada. Prema navodima istrage, vozilo je prevezeno na drugu lokaciju, pri čemu su uništeni dokumenti i uklonjene registarske tablice. Na ovaj način pričinjena je materijalna šteta od oko 12.000 KM. Otuđeno vozilo je ubrzo pronađeno na području Gračanice.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su, u saradnji s Tužilaštvom, obavili uviđaj i poduzeli potrebne istražne radnje kako bi identifikovali osumnjičenog. Osmanović je lišen slobode, nad njim je provedena kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat je u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Kako je potvrđeno, riječ je o osobi koja je ranije više puta osuđivana za ista ili slična krivična djela iz oblasti imovinskih delikata.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Meta predstavila nove Ray-Ban Display pametne naočale

Istaknuto

Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Istaknuto

Sajam knjige 2025: Tuzla književni centar regije od 24. do 28. septembra

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla i niska oblačnost otežavaju vožnju u dijelovima BiH

BiH

Odbor za ustavna pitanja: Referendum u RS-u ne ugrožava vitalne interese

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]