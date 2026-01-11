Narandžasto upozorenje zbog ekstremno niskih temperatura

Za područje cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog izrazito niskih temperatura zraka koje se očekuju u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Prema najavi nadležnih meteoroloških službi, upozorenje će biti na snazi od 11. januara u 22 sata do 12. januara 2026. godine u 10 sati.

U navedenom periodu prognozirane su temperature koje će se u većem dijelu zemlje kretati između minus 15 i minus 10 stepeni Celzijusa, dok se na jugu Bosne i Hercegovine očekuju nešto blaže vrijednosti, od minus šest do minus dva stepena.

Iz Svjetske meteorološke organizacije (WMO) navode da ovako niske temperature mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za ugrožene kategorije stanovništva, uključujući starije osobe, malu djecu i beskućnike. Građanima se savjetuje da budu spremni i da se pridržavaju preporuka i uputa nadležnih institucija.