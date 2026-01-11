Narandžasto upozorenje zbog ekstremno niskih temperatura

RTV SLON
Narandžasto upozorenje, meteoalarm

Za područje cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog izrazito niskih temperatura zraka koje se očekuju u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Prema najavi nadležnih meteoroloških službi, upozorenje će biti na snazi od 11. januara u 22 sata do 12. januara 2026. godine u 10 sati.

U navedenom periodu prognozirane su temperature koje će se u većem dijelu zemlje kretati između minus 15 i minus 10 stepeni Celzijusa, dok se na jugu Bosne i Hercegovine očekuju nešto blaže vrijednosti, od minus šest do minus dva stepena.

Iz Svjetske meteorološke organizacije (WMO) navode da ovako niske temperature mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za ugrožene kategorije stanovništva, uključujući starije osobe, malu djecu i beskućnike. Građanima se savjetuje da budu spremni i da se pridržavaju preporuka i uputa nadležnih institucija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Upozorenje na moguće poplave, bujice i klizišta u slivu Neretve

BiH

Upozorenje za pješake i vozače, večeras i noćas ledena kiša, sutra...

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas u Tuzli na snazi upozorenje

Magazin

Bol u nogama, zatezanje i umor u mišićima – kada tijelo...

BiH

Upozorenje: Lažne SMS poruke sa imenom BH Pošta ponovo se pojavile

Vijesti

Civilna zaštita upozorava na moguće bujice i klizišta u narednim danima

Sport

Na jezeru Bistarac organizovano ronjenje pod ledom

Istaknuto

Humanost bez zastoja: Njegovatelji Crvenog križa Tuzla na terenu i po snijegu

Istaknuto

Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju saobraćaj, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]