Narednih dana poboljšanje vremenskih prilika u BiH

Prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima očekuje nas poboljšanje vremenskih prilika.

U subotu, 17. juna, u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom poslijepodneva.

U jutarnjim satima kiša je moguća na istoku i jugoistoku Bosne. Poslijepodne slaba kiša i rijetki lokalni pljuskovi ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 17 do 24, na jugu do 28°C.

U nedjelju, 18. juna, prognozira se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 °C.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost prognoza je za ponedjeljak, 19. juna. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U utorak, 20. juna, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C – navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.