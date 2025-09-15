Narodno pozorište Tuzla: Tango, Glas kamena i gostovanje u Sarajevu

Narodno pozorište Tuzla donosi publici novu sedmicu ispunjenu teatarskim i plesnim uzbuđenjima, kroz domaće i gostujuće predstave, ali i nastup van Tuzle.

„Tango“ – smijeh i tragedija na sceni NP Tuzla

U utorak, 16. septembra u 19:30 sati, publika će na sceni Narodnog pozorišta Tuzla moći pogledati predstavu „Tango“, prema tekstu jednog od najznačajnijih poljskih dramatičara Sławomira Mrożeka, u režiji Radoslava Milenkovića. Ova kultna drama kroz sukob generacija, vrijednosti i društvenih sistema donosi prepoznatljiv humor i snažnu društvenu kritiku. U predstavi igraju: Adnan Omerović, Nermin Omić, Elvira Aljukić, Remira Osmanović, Milenko Iliktarević, Elvis Jahić i Jana Miletić. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni pozorišta ili online putem platforme karter.ba.

„Glas kamena“ – plesna oda poeziji Maka Dizdara

Dan kasnije, u srijedu, 17. septembra u 19:30 sati, na sceni NP Tuzla publiku očekuje plesna predstava „Glas kamena“ plesnog ansambla Buna. Ovaj euritmijski ples donosi jedinstven spoj pokreta, muzike i vizuelnog izraza, povezujući poetsko nasljeđe Maka Dizdara sa savremenim scenskim izražajem. Ansambl čine profesionalni euritmisti iz Njemačke, Švicarske, Holandije i Italije, a na violončelu ih prati muzičar Vladimir Bogdanović. Ulaz na predstavu je slobodan.

„Tri prikazivanja Boga“ – gostovanje u Sarajevu

U četvrtak, 18. septembra od 20:00 sati, ansambl Narodnog pozorišta Tuzla gostuje na sceni Pozorišta mladih Sarajevo s predstavom „Tri prikazivanja Boga“ autora i reditelja Aleša Kurta. Predstava kroz savremeni teatarski jezik donosi višeslojna promišljanja o vjeri, ljudskoj prirodi i društvu, izazivajući publiku na razmišljanje. U predstavi igraju Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Elma Štalić, Siniša Udovičić i Edis Žilić. Ulaznice su dostupne na blagajni Pozorišta mladih Sarajevo.

Publiku u Tuzli i Sarajevu tako očekuje sedmica snažnih umjetničkih doživljaja kroz spoj klasične i savremene drame te plesnog teatra.