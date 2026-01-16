„Naše veče“ Ivana Bosiljčića 22. januara u Tuzlu donosi savršen spoj poezije i muzike

Glumac Ivan Bosiljčić postao je u regionu vrlo prepoznatljiv po svojih filmskim i ulogama u serijama koje su imale veliku gledanost. Ipak Ivanova prva ljubav je pozorišna scena, ali u savršenom spoju sa muzikom i to je, kako sam kaže, kombinacija u kojoj je svoj na svome.

„Ovo „Naše veče“ sam napravio da bi izveo sve što nisam mogao pred kamerama i u televizijskim projektima. Ja da sam pjesnik upravo bih ove stihove izabrao da izvodim. Najljepši stihovi Šantića, Rakića, Bodlera, Jesenjina čine „Naše veče“. Isto je tako što se tiče muzike, samo što je sa muzikom malo specifičnije. Riješio sam da se poigram sa muzikom našeg podneblja, koju svi dobro znamo. Neke pjesme koje svi znamo i volimo sam ukomponovao sa stihovima i stvara se jedan potpuni ambijent teatra. Tamo gdje se završava riječ, počinje muzika, jer riječ vodi, a muzika nosi.“

„Naše veče“ je na sceni već petnaest godina, a januarska gostovanja po bosanskohercegovačkim gradovima su premijerno predstavljanje ovog programa u našoj zemlji. U Tuzli nije bio nikada, a, kako ističe, već dugi niz godina ima želju da dođe u taj grad.

„Iz Tuzle su moji veliki prijatelji Maja i Mahir Sarihodžić, koji mi već godinama govore „moraš doći u Tuzlu“, da vidiš kakva je to publika. Ja se iskreno radujem, kao i moja ekipa, koju čine zaista vrhunski muzičari. „

Tuzlanska publika prepoznala je kvalitet ovog projekta i sa velikim nestrpljenjem očekuje pomalo neobičan nastup jednog od najomiljenijih glumaca regije.

„Mi ćemo imati jedan važan zadatak te noći – da se sjetimo da dobrote i ljepote još uvijek ima, i da sjetimo onoga što je veliki Dostojevski rekao „ljepota će spasiti svijet.“ – poručuje Ivan Bosiljčić najavljujući bosanskohercegovačku turneju muzičko – poetskog programa „Naše veče“, koja počinje 22. januara u Tuzli.

Preostali kontigent ulaznica je u prodaji u CD Shopu Mido, na biletarnici BKC -a i u sistemu entrio.ba.