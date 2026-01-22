/INTERVJU/ Ivan Bosiljčić prvi put u Tuzli s predstavom “Naše veče”, gradu ostavio posebnu poruku

Razgovarali smo sa jednim od najcjenjenijih i najpoznatijih regionalnih glumaca i umjetnika, gospodinom Ivanom Bosiljčićem.

Predstava „Naše veče“ je već pet godina na sceni i po prvi put dolazi u Tuzlu. Opisuje se kao spoj pozorišta, poezije i muzike, te kao prostor u kojem se izgovara ono što pred kamerama nije imalo mjesta, a publika ga često pamti baš po atmosferi, toj granici gdje riječ prestaje, a muzika nastavlja.

S Ivanom smo razgovarali o njegovim utiscima o Tuzli, predstavi „Naše veče“ i njenoj atmosferi, razlikama između onoga što kamera prešuti i onoga što pozorište izgovori do kraja, dobroti i ljepoti kao temi, uticaju popularnosti serija na njegov život, ulozi koja ga je promijenila, onome što mu je publika dala i poruci koju bi ostavio Tuzli.

Razgovarala: Jasmina Ibrahimović