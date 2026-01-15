NATO zemlje raspoređuju snage na Grenlandu nakon napetosti s SAD-om

Nekoliko zemalja članica NATO‑a počelo je raspoređivanje manjih vojnih kontingenata na Grenlandu u okviru zajedničke vojne vježbe, nakon napetih pregovora s Bijelom kućom oko američkih planova da anektira arktički otok, prenose međunarodni mediji.

Danska, koja je zadužena za obranu Grenlanda, zajedno s Njemačkom, Francuskom, Švedskom i Norveškom, potvrdila je da će poslati vojno osoblje na slabo naseljeni otok tokom ove sedmice. Vježba pod nazivom Operation Arctic Endurance organizirana je od strane Danske kao dio zajedničkih aktivnosti.

Ministri obrane i vojne diplomate opisali su situaciju kao rezultat „fundamentalnog neslaganja“ s američkom administracijom oko budućnosti Grenlanda, nakon sastanaka danskih i grenlandskih ministara vanjskih poslova s američkim zvaničnicima u Washingtonu.

Strateški značaj otoka

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da SAD „treba Grenland radi nacionalne sigurnosti“ i isticao strateški značaj otoka u arktičkom regionu, tvrdeći da bi NATO bio jači ako bi Grenland bio pod američkom kontrolom.

Danska i Grenland, međutim, odbacili su američke planove, naglašavajući da otok ostaje dio Kraljevine Danske i NATO saveza, uz insistiranje na suverenosti i pravu na samoodređenje.

Raspoređivanje snaga uključuje izviđačke jedinice i druge kontingente širom arktičkog regiona, s ciljem jačanja sposobnosti saveznika i osiguranja stabilnosti, posebno u kontekstu rastućih geopolitičkih napetosti oko Arktika.

Razgovori s američkim zvaničnicima

Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastali su se s potpredsjednikom SAD JD Vanceom i državnim sekretarom Marcom Rubiom. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen opisao je sastanak kao „iskren, ali konstruktivan“ te naglasio postojanje „fundamentalnog neslaganja“ s američkom administracijom.

Dogovorena je osnivanje radne grupe visokog nivoa za razmatranje budućnosti otoka, iako se diplomatsko rješenje još nije postiglo.

Učešće evropskih saveznika

Njemačka šalje izviđački tim od 13 osoba u Nuuk, dok Francuska i Švedska također raspoređuju vojno osoblje. Vježba obuhvata aktivnosti poput zaštite nacionalne infrastrukture, raspoređivanja borbenih aviona i pomorskih operacija.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je da su prvi francuski vojnici već na putu, a Švedska šalje oficire radi sudjelovanja u vježbi Operation Arctic Endurance.

Povećana ulaganja Danske

Ankete pokazuju da većina Grenlanđana odbacuje američku kontrolu, dok većina podržava nezavisnost otoka. Danska je u posljednjih nekoliko mjeseci povećala ulaganja u zdravstvo i infrastrukturu, te u arktičku odbranu, uključujući kupovinu 16 borbenih aviona F‑35.

Rasmussen je istaknuo da su evropskim saveznicima jasno dali do znanja da Trump želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom, ali da to nije u interesu Kraljevine Danske.