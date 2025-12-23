Nepravomoćna presuda: Za ubistvo djeteta u školi 50 godina zatvora

Županijski sud u Zagrebu izrekao je nepravomoćnu presudu 20-godišnjaku optuženom za teško ubistvo djeteta, četiri teška ubistva u pokušaju, te 50 krivičnih djela povrede dječijih prava. Kako prenosi dnevnik.hr, optuženi L. M. osuđen je na jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora.

Presuda je izrečena u utorak, a javnost je bila isključena iz postupka zbog zaštite maloljetnih žrtava i njihovih porodica. Na presudu postoji pravo žalbe.

Advokat porodice žrtava Krešimir Škarica izjavio je da je presuda očekivana, naglasivši da je sud detaljno obrazložio odluku te da u ovom postupku „nema ni pobjednika ni poraženih“.

U obrazloženju presude navedeno je da je vještačenjem utvrđeno kako je optuženi bio uračunljiv u vrijeme izvršenja krivičnih djela i sposoban upravljati svojim postupcima. Sud je utvrdio da je svjesno iskoristio bespomoćnost svojih žrtava, osnovnoškolske djece koja se zbog dobi nisu mogla fizički oduprijeti napadu.

Optužnica je podignuta prije šest mjeseci, a suđenje je, također iza zatvorenih vrata, trajalo tri mjeseca. Prema navodima optužnice, napad se dogodio 20. decembra prošle godine u Osnovnoj školi Prečko, kada je optuženi s unaprijed stvorenom namjerom ušao u školu i nožem napao učiteljicu i učenike. Jedno dijete je smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece teško povrijeđeni.

Napad se dogodio pred više učenika, a optuženi je nakon toga pobjegao u obližnji dom zdravlja, gdje je pokušao samoubistvo. Riječ je o bivšem učeniku te škole.

Zbog ovog zločina, naredni dan u cijeloj Hrvatskoj proglašen je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs uveo je obavezu zaključavanja škola, podsjeća dnevnik.hr.