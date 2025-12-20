Nestao 29-godišnji mladić iz Tuzle: Policija raspisala potragu

RTV SLON
Policijsko auto/ krivično djelo/ tuzla servis/ fizicki obracun
Foto: Arhiva/ Policijski automobil

Prošle sedmice, 13. decembra u subotu nestao je 29-godišnji mladić iz Tuzle.

Burda Adi, rođen 18.11.1996. godine, star 29 godina, nestao je u subotu, 13. decembra. Prema informacijama koje smo dobili, mladić se od tada nije vratio kući, a porodica je njegov nestanak prijavila policiji 17. decembra.

Burda Adi je posljednji put viđen u plavoj jakni, zelenim pantalonama i krem patikama. Ima plavkastu kosu, visine je oko 1,80 m i srednje je tjelesne građe.

„Molimo sve građane koji su ga vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju da se odmah jave na broj telefona 062 613 277“, naveli su iz porodice nestalog mladića.

Nestanak je prijavljen MUP-u Tuzlanskog kantona, a policija je zvanično raspisala potragu za Burdom Adijem.

Svaka informacija može biti od velike pomoći u pronalasku nestalog mladića.

