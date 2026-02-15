Nihad Uk podnio ostavku na funkciju premijera Kantona Sarajevo

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći da je odluku donio nakon poruka građana i protesta mladih ljudi povodom teške tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a jedna zadobila teške povrede.

U obraćanju javnosti Uk je podsjetio da je na početku mandata poseban fokus stavio na mlade i njihovu budućnost, te poručio da glas mladih smatra važnijim od funkcije koju obavlja.

„Mladi ljudi su izašli na ulice. Mi u Našoj stranci oduvijek smo pozivali da se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini angažuju, da podignu svoj glas. To su i učinili. Učinili su to zbog mladića koji je smrtno stradao, zbog djevojke za čiji oporavak se svi molimo. Ali mladi ljudi su digli glas i protiv Vlade koju predvodim. Poruka sugrađana, poruka mladih ljudi mi je važna. Sasvim sigurno važnija od moje funkcije“, naveo je Uk.

Dodao je da smatra da nosi odgovornost kao imenovani nosilac funkcije.

„Ovaj posao sam radio i radim časno i pošteno, u skladu s uvjerenjem da odgovornost moramo preuzimati kada smo imenovani na funkcije, kao i onda kada preuzimanjem odgovornosti možemo učiniti da se vrati ili rodi neka nova vjera u sistem“, istakao je.

Potvrdio je da podnosi ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo.

„Danas podnosim ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo“, poručio je Uk.

Naveo je da je u proteklim danima bio angažovan na terenu i u institucijama nakon nesreće, te da će nastaviti raditi na rasvjetljavanju svih okolnosti.

„U proteklim danima sam radio danonoćno: na mjestu tragedije, u bolnici, u Vladi. Nastavit ću davati sve od sebe da saznamo istinu i preuzmemo odgovornost. Ali i da vratimo vjeru u sistem koji može i mora biti transparentan, pravedan i siguran“, rekao je.

Uk je kritikovao dio opozicije zbog načina reagovanja nakon tragedije.

„Kolegama iz opozicije želim poručiti jedno – tragedija ne smije biti povod za podmetanje, širenje neistina i mešetarenje. Žao mi je da ste odabrali taj put“, naveo je.

Naglasio je da će ostati na dužnosti do imenovanja novog premijera.

„Preuzimam odgovornost, ne bježim od nje i zato ću nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo“, zaključio je Uk.