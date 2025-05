Nijaz ef. Duzan novoizabrani predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice

Na vanrednoj sjednici Skupštine Udruženja ilmijje, koja je održana u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, za predsjednika Udruženja većinom glasova izabran je Nijaz ef. Duzan, imam džemata Hanifići – Čirkino Brdo, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Kotor Varoš.

Predsjedavajući Skupštine Udruženja Safet ef. Karahmetović je pojasnio da su vanredni izbori rijetka pojava u Udruženju te da je razlog ostavka dosadašnjeg predsjednika Nesiba ef. Hadžića, koji je imenovan na poziciju vojnog muftije.

– Oba kandidata, Ibrahim ef. Redžić i Nijaz ef. Duzan su dugogodišnji imami sa iskustvom, aktivni u Udruženju, kako na svojim lokalnim terenima, tako i na pozicijama članova ili predsjedavajućih okružnih odbora. Nadamo se da će novoizabrani kandidat raditi za dobrobit naše zajednice, a konkretno i imama, koji su primarno članovi Udruženja ilmijje, učiniti mnogo toga, što će uz Božiju pomoć unaprijediti naše aktivnosti – istakao je Karahmetović.

Efendija Duzan se, tokom obraćanja, osvrnuo na prošlost i budućnost, uz spomen prethodnih predsjednika Udruženja, kao i govor o djelovanju u narednom periodu.

– Vaša odluka da meni povjerite ovaj emanet je za mene velika čast i odgovornost. To je emanet koji su nosili naši čestiti prethodnici. Među njima su i oni koji su gradili Islamsku zajednicu u najtežim vremenima – rekao je efendija Duzan.

Uz osvrt na specifičnosti aktuelnog društveno-vremenskog trenutka, spomenuo je i nekoliko planova u vezi s djelovanjem Udruženja u narednom periodu.

– Vrijeme je izazovno, a potrebe velike. Naše Udruženje mora biti podrška svakom imamu, posebno onima koji rade u tišini, koji su na odbrani vrijednosti vjere, a njihov glas se ne čuje. Ne zaboravimo, Udruženje je osnovano u vremenu kada je našem narodu bilo najteže. Danas živimo u drugačijim okolnostima, ali izazovi nisu ništa manji. Zbog toga je na nama odgovornost da budemo dostojni ove časne tradicije – poručio je novoizabrani predsjednik Udruženja ilmijje.

Nijaz Duzan je rođen 12. maja 1981. godine u Travniku, od oca Ismeta i majke Razije. Osnovnu školu je završio u mjestu Vodovod kod Novog Travnika 1996. godine, a Elči Ibrahim-pašinu medresu 2000. Imamsku službu u džematu Hanifići – Čirkino Brdo, MIZ Kotor-Varoš, preuzeo je 14. septembra 2001. godine, gdje radi i danas.

Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a trenutno radi na master tezi iz oblasti fikha na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Nekoliko puta je proglašavan za najuspješnijeg muallima Medžlisa IZ Kotor-Varoš, a 2012. godine i za najuspješnijeg muallima Muftijstva banjalučkog.

Muftijstvo mu je, također, 2010. godine uručilo priznanje za najuspješnijeg aktivistu u prikupljanju zekata i sadekatul-fitra, za šta je više puta nagrađivan i od Ureda za zekat Rijaseta IZ u BiH.

Hadž je obavio 2007. godine te je učesnik brojnih stručnih seminara. Također je certificirani fasilitator o AIDS-u, angažovan u call centru “Fondacije Popis 2013” i kao edukator o popisu u Kraljevini Norveškoj.

Dopisnik je IIN “Preporod” te je obnašao dužnost koordinatora za društvenu brigu Medžlisa IZ Kotor Varoš i Muftijstva banjalučkog. Urednik je internog glasila Medžlisa islamske zajednice Kotor Varoš pod nazivom “Fatih” i u nekoliko saziva član Izvršnog odbora Medžlisa.

Predsjednik je Vijeća roditelja bošnjačke djece koji se bore za uvođenje Bosanskog jezika i ostalih predmeta iz nacionalne grupe predmeta u Vrbanjcima, općina Kotor Varoš. U pripremi je i njegova prva knjiga pod nazivom “Ovdje smo postali, ovdje ćemo i o(p)stati”, koja govori o imamima koji su radili na okupiranim teritorijama tokom agresije, ali i o onima koji su, prilikom povratka, prvi došli u džemate na tim područjima.

Predsjednik je Udruženja ilmijje Kotor-Varoš u periodu od 2005. do 2019. godine, predsjednik Okružnog odbora ilmijje Banja Luka u periodu od 2015. do 2019. godine, a u periodu od 2019. do 2023. godine obnašao je i funkciju predsjednika Skupštine Udruženja ilmijje u Bosni i Hercegovini.

Aktivno je učestvovao u procesu uvođenja predmeta Islamska vjeronauka na području Muftijstva banjalučkog te bio prvi vjeroučitelj u OŠ “Petar Petrović Njegoš”, gdje je i dalje angažovan.

Od školske 2022/23. godine je profesor fikha u Medresi “Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci. Oženjen je i otac troje djece, javila je MINA.