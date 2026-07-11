Nikola Vasilj karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, potpisao za Al Diriyah

Golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj novi je član saudijskog prvoligaša Al Diriyah, prenose njemački mediji.

Tridesetogodišnji čuvar mreže uspješno je obavio ljekarske preglede i potpisao dvogodišnji ugovor, čime je okončao četverogodišnji boravak u njemačkom St. Pauliju.

Vasilj je u njemački klub stigao 2021. godine iz ukrajinske Zorje Lugansk, a za St. Pauli je odigrao 167 utakmica u svim takmičenjima. Tokom karijere nastupao je i za drugi tim Nürnberga, Zrinjski, Branitelj, Igman iz Konjica te HNK Međugorje.

Jedan od najvećih uspjeha ostvario je u sezoni 2023/24, kada je sa St. Paulijem izborio plasman u Bundesligu.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 30 nastupa, a ove godine branio je za Zmajeve i na Svjetskom prvenstvu, gdje je bh. selekcija zaustavljena u osmini finala. Dolaskom u Al Diriyah Vasilj će karijeru nastaviti u elitnom rangu saudijskog nogometa.