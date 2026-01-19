Nikšić: Kada mi istekne mandat, odlazim u penziju

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je da će se nakon završetka aktuelnog mandata povući iz politike i otići u penziju, istakavši da je navršio 65 godina i da nema namjeru dalje politički djelovati.

Gostujući na BHRT-u, govorio je i o federalnom budžetu od rekordnih 8,9 milijardi KM, naglasivši da je on prvenstveno socijalnog karaktera te da su tvrdnje opozicije o nedostatku razvojne komponente neutemeljene.

Pojasnio je da je više od dvije trećine budžeta zakonski unaprijed određeno, posebno za penzije, socijalna davanja i transfere nižim nivoima vlasti.

Za razvojne projekte planirano je više od 400 miliona KM, uglavnom za infrastrukturu. Osvrćući se na zaduženje od 2,3 milijarde KM, Nikšić je poručio da Federacija BiH nije prezadužena te da se redovno vraća više duga nego što se novo zadužuje.

Najavio je i povećanje penzija od 17,2 posto, očekivanja da fiskalizacija smanji sivu ekonomiju, te nastavak podrške Željeznicama FBiH. Dodao je da se o aferama neće izjašnjavati dok traje istraga, izrazio podršku Denisu Bećiroviću za novi mandat i naglasio da će SDP podržati rješavanje problema BHRT-a.