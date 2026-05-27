Niste stigli napraviti baklavu? Donosimo vam recept za brzu i ukusnu nezaobilaznu slasticu

Za mnoge je baklava kolač bez kojeg je teško zamisliti bajramsku trpezu. Njeni tanki slojevi jufki, oraha i slatke agde već godinama zauzimaju posebno mjesto u porodičnim okupljanjima, šireći prepoznatljiv miris doma i upotpunjujući trenutke druženja uz kahvu i slatke zalogaje.

Iako danas postoje različite varijante ovog tradicionalnog deserta, poput onih s pistacijama ili bademima, u brojnim domaćinstvima i dalje se najčešće priprema klasična baklava s orasima. Upravo ona ostaje jedan od najčešćih kolača na bajramskim soframa širom Bosne i Hercegovine.

Potrebni sastojci:

Za pripremu tradicionalne baklave potrebno je oko pola kilograma tankih jufki za baklavu, približno 700 grama mljevenih oraha, 250 grama maslaca ili putera te manja količina ulja za premazivanje. Za pripremu agde koriste se kilogram šećera, litar vode i nekoliko kriški limuna.

Način pripreme:

Prvi korak je otapanje putera koji se zatim miješa s manjom količinom ulja kako bi jufke ostale mekane i dobile lijepu boju tokom pečenja. Tepsija se premaže masnoćom, nakon čega se slažu prvi slojevi jufki koje se lagano premazuju. Potom slijedi sloj mljevenih oraha, a postupak se ponavlja do utroška svih sastojaka.

Posebna pažnja posvećuje se završnim slojevima koji trebaju sadržavati samo jufke, kako bi baklava nakon pečenja dobila karakterističnu hrskavu i zlatnu površinu. Prije stavljanja u rernu kolač se reže na kocke ili rombove, a mnogi svaki komad ukrase polovinom oraha.

Baklava se peče u unaprijed zagrijanoj rerni na temperaturi od oko 180 stepeni, između 45 i 60 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu boju.

U međuvremenu se priprema agda. Voda i šećer kuhaju se zajedno, a pred kraj dodaju se kriške limuna koje daju blagu svježinu i sprečavaju kristalisanje. Važno je da agda ne bude previše gusta jer bi baklava mogla izgubiti svoju sočnost.

Jedna od najčešćih dilema pri pripremi jeste odnos temperature baklave i agde. U većini domaćih recepata preporučuje se da baklava bude vruća, dok agda treba biti mlaka, kako bi sirup ravnomjerno natopio sve slojeve.

Nakon što se zalije, preporučuje se da odstoji nekoliko sati, a još bolje preko noći, kako bi se svi sastojci povezali i razvili puni okus.

Za Bajram se baklava najčešće poslužuje uz domaću kahvu, a u mnogim porodicama upravo prvi zalogaj ovog kolača simbolizira zajedništvo, tradiciju i vrijeme provedeno s najdražima.