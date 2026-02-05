Njemačka finansira obnovu pet škola u Tuzli i Kalesiji

U Tuzli i Kalesiji uskoro počinje obnova pet školskih objekata, u okviru projekta koji se realizuje uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke. Kroz ovaj program škole će dobiti savremeniju infrastrukturu, efikasnije grijanje i rasvjetu, ali i unaprijeđene unutrašnje prostore, što bi trebalo donijeti bolje uslove za hiljade učenika i nastavnika. Projekat provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem KFW razvojne banke, a vrijednost ulaganja u Tuzlanskom kantonu iznosi više od četiri miliona eura.

Pet škola u Tuzli i Kalesiji uskoro će proći kroz veliku energetsku obnovu i to zahvaljujući podršci Vlade SR Njemačke koja je osigurala veći dio sredstava. Riječ je o obnovi školskih objekata koja će obuhvatiti i energetsku efikasnost i unapređenje unutrašnjih uslova za boravak učenika i nastavnog osoblja.

„Dakle, ovaj projekat je jedan izuzetan primjer da pokaže šta Savezna Republika Njemačka ovdje u BiH radi, a to je da obnovljivu energiju, odnosno drživu energiju, uvedemo ovdje na ove prostore“, rekao je Nj.E. Alfred Grannas, ambasador SR Njemačke u BiH.

Projekat se realizuje putem KFW razvojne banke, dok je Federalno ministarstvo prostornog uređenja implementator. Vrijednost lota za Tuzlanski kanton iznosi 4 miliona i 125 hiljada eura, a cilj je ulaganje u objekte koji godinama zahtijevaju modernizaciju i značajna ulaganja u infrastrukturu.

„Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, u okviru ovog projekta će biti obnovljeno ukopno pet obrazovnih objekata, pet škola, radi se o energetskoj obnovi, pored toga što je specifikum ove vrste projekata koje se financiraju sredstvima KFV-a, je da se pored energetske obnove, dakle, vršit će se i obnova unutrašnjih prostora, takozvana strukturalna obnova objekta što će ukupno doprineti znatno boljim uvjetima rada i boravka“, kazao je Željko Nedić, federalni ministar prostornog uređenja.

Osim estetskih i tehničkih unapređenja, očekuju se i dugoročne finansijske uštede kroz manju potrošnju energije, ali i smanjenje emisije ugljen-dioksida. Time se ovaj projekat direktno povezuje sa zelenom tranzicijom i klimatskim ciljevima, koji postaju sve važniji i za Bosnu i Hercegovinu i za evropski put zemlje.

„Drago nam je iz više razloga što ovaj projekat se implementira, prije svega što pokazuje jednu sinergiju između viših nivova vlasti i vlade i Savizne Republike Njemačke, ali i Oni efekte koji ćemo ostvarti, prije svega mislimo na karbonski otisak i uštede CO2 na području Tuzlanskog kantona gdje pokazuju zaista impozantne podatke da ćemo na ovakvim objektima koji predstavljaju objekte sa veliki broj korisnika imati velike uštede“, rekla je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Obnovljeni objekti donijet će bolje uslove za oko 3.700 učenika, nastavnika i zaposlenih, a predstavnici institucija istakli su da je riječ o investiciji koja dugoročno utiče na kvalitet obrazovanja i zdravlje djece. Uz ovaj projekat, Vlada Tuzlanskog kantona podsjetila je da u obrazovnu infrastrukturu ulaže kontinuirano, te da ukupna ulaganja, mimo ove obnove, iznose oko 20 miliona maraka.

„Vlada Tuzanskog kantona uložila je dosta vremena radeći novom projektu zajedno sa svim drugim partnerima. Ono što je važno je da će nakon realizacije ovog projekta naši učenici i zaposlenici škola imati bolje i kvalitetnije uslove za rad, ali ovo je ujedno samo jedan segment svih projekata koje mi provodimo“, izjavio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Radovi će obuhvatiti zamjenu prozora i vrata, ugradnju LED rasvjete, optimizaciju sistema grijanja, ali i druge unutrašnje zahvate koji će poboljšati sigurnost i funkcionalnost školskih prostora. Ovakav integrisani pristup, koji kombinuje energetsku obnovu sa strukturnom sanacijom, označen je kao prvi ovakav projekt u Bosni i Hercegovini. Bit će obnovljene Gimnazija Meša Selimović u Tuzli, Građevinsko-geodetska škola Tuzla, Mašinska i Saobraćajna škola Tuzla, te osnovna škola Kalesija.