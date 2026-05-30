Nogometni savez BiH zahvalio navijačima nakon utakmice na Koševu

Nogometni savez Bosne i Hercegovine zahvalio je navijačima koji su sinoć, 29. maja, bodrili Zmajeve u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije.

Susret je odigran na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, pred ispunjenim tribinama, a utakmica je završena rezultatom 0:0.

Iz N/FS BiH poručili su da je podrška s tribina još jednom pokazala koliko navijači vole reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

“Hvala svim navijačima koji su sinoć bili uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Vaša podrška sa tribina, pjesma i aplauzi još jednom su pokazali koliko ljubavi gajite prema dresu sa državnim grbom. Punih srca napuštamo stadion, ponosni na atmosferu koju ste stvorili i energiju koju ste prenijeli našim Zmajevima.

Zajedno smo još jednom pokazali da je naša najveća snaga jedinstvo na terenu i na tribinama. Hvala vam što ste uvijek uz Bosnu i Hercegovinu!”, poručili su iz N/FS BiH.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine tako je na krcatom Koševu imala snažnu podršku navijača u jednoj od pripremnih utakmica pred nastavak obaveza koje očekuju Zmajeve.