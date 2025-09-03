Normalizovan saobraćaj u mjestu Klisura na MP Tuzla-Srebrenik

Jasmina Ibrahimović

Normalizovano je saobraćanje u mjestu Klisura (na magistralnom putu Tuzla-Srebrenik) nakon uviđaja nesreće.

Uvjeti za vožnju danas su povoljni, a promet vozila pojačan. Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetuje se na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje, saopćenje iz IC BiHAMK-a.

