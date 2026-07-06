Norveška i Engleska izborile četvrtfinalni duel na Svjetskom prvenstvu

Norveška i Engleska igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko.

Norveška je u New Yorku priredila veliko iznenađenje i savladala Brazil rezultatom 2:1. Petostruki prvaci svijeta imali su više prilika, ali su Norvežani kaznili promašaje rivala, a ključnu ulogu ponovo je imao Erling Haaland.

Utakmica je počela burno, jer je Berg već u drugoj minuti zatresao mrežu Brazila, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Brazil je nakon toga preuzeo kontrolu i u 12. minuti dobio penal nakon prekršaja Ajera nad Cunhom. Bruno Guimaraes preuzeo je odgovornost, ali je njegov udarac zaustavio odlični Nyland.

Norveški golman bio je jedan od najzaslužnijih što Brazil nije došao do prednosti. U finišu prvog poluvremena zaustavio je i pokušaj Viniciusa Juniora, dok je na drugoj strani Alisson spasio Brazil nakon velike šanse Odegaarda, kojeg je sjajno uposlio Haaland.

Brazil je u nastavku krenuo još odlučnije prema golu Norveške. U igru su ušli Endrick i Neymar, a pritisak je iz minute u minutu rastao. Endrick je ubrzo imao veliku priliku, ali nije pogodio, dok je Nyland nastavio braniti pokušaje brazilskih igrača.

Kazna za propuštene šanse stigla je u 79. minuti. Schjelderup je odlično prošao po strani i ubacio loptu u peterac, gdje je Haaland bio najviši u skoku i glavom pogodio za vodstvo Norveške od 1:0.

Brazil je do kraja pokušavao doći do izjednačenja, ali su nove prilike ostale neiskorištene. U 90. minuti Haaland je još jednom pokazao klasu i preciznim udarcem sa oko 20 metara pogodio za 2:0. Neymar je u devetoj minuti sudijske nadoknade iz penala samo ublažio poraz Brazila i postavio konačnih 2:1.

Haaland je ovim golovima nastavio impresivan niz u dresu Norveške. Ovo mu je bila 14. uzastopna utakmica za reprezentaciju u kojoj je postigao najmanje jedan pogodak, a u tom periodu mrežu rivala tresao je 25 puta. Na ovom Mundijalu stigao je do sedmog gola.

Norveška je ovim trijumfom nastavila i zanimljivu tradiciju u duelima s Brazilom. U pet međusobnih susreta Norvežani nisu izgubili od južnoameričkog velikana, a sada imaju tri pobjede i dva remija.

Protivnik Norveške u četvrtfinalu bit će Engleska, koja je na stadionu Estadio Azteca u Ciudad de Méxicu savladala domaći Meksiko rezultatom 3:2.

Englezi su ključnu prednost stekli u prvom poluvremenu, kada je Jude Bellingham postigao dva gola u razmaku od svega 98 sekundi. Prvo je pogodio glavom u 36. minuti, a zatim je u 38. minuti nakon dodavanja Harryja Kanea donio Engleskoj veliko vodstvo pred više od 80.000 navijača Meksika.

Domaća selekcija se vratila u 42. minuti preko Juliána Quiñonesa, čime je utakmica ponovo postala potpuno otvorena. Dodatnu dramu donijelo je isključenje Jarella Quansaha u 54. minuti, nakon opasnog starta nad Jesúsom Gallardom.

Iako je Engleska ostala s igračem manje, uspjela je doći do novog gola. Nakon prekršaja golmana Raúla Rangela dosuđen je penal, a Harry Kane je bio siguran za 3:1. Bio je to njegov šesti gol na turniru i 14. pogodak u karijeri na svjetskim prvenstvima.

Meksiko se nije predavao, a do novog gola stigao je nakon penala koji je skrivio upravo Kane. Raúl Jiménez je pogodio za 3:2 i vratio neizvjesnost u završnicu.

Do kraja utakmice Meksiko je snažno pritiskao, ali su Jordan Pickford i engleska odbrana izdržali veliki nalet domaće reprezentacije. Meksiko je tako još jednom zaustavljen u osmini finala, dok je Engleska izborila duel s Norveškom.

Četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske igrat će se u subotu u Miami Gardensu na Floridi.