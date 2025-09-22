Nova šansa za rast: 120.000 KM za profesionalni razvoj osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH u novom javnom pozivu stavlja poseban naglasak na profesionalnu rehabilitaciju. Program se provodi kroz više podlotova, a tenutno je raspisan onaj segment koji je namijenjen osobama sa invaliditetom koje samostalno apliciraju, odnosno podlot 3.3. Za ovaj dio predviđeno je ukupno 120.000 KM, s ciljem povećanja mogućnosti zaposlenja, sticanja novih vještina i podrške ka samostalnom životu.

Pravo prijave imaju sve osobe sa invaliditetom čiji je utvrđeni stepen invaliditeta 60% i više, u skladu s uslovima javnog poziva.

„Profesionalna rehabilitacija je prvi korak ka zapošljavanju i nezavisnosti. Želimo pružiti podršku svima koji žele unaprijediti svoje sposobnosti i konkurentnost na tržištu rada, jer ulaganje u znanje i vještine otvara vrata novim prilikama“, poručuje direktor Fonda Ahmet Baljić, naglašavajući značaj ovog segmenta podrške.

Šta program finansira?

Kroz ovaj program finansira se učešće osoba sa invaliditetom u programima stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije, kursevima i edukacijama, kao i u aktivnostima koje direktno doprinose povećanju njihove konkurentnosti. Time Fond želi da umanji barijere i omogući jednake šanse za sve kandidate.

„Naš cilj je da svaka osoba sa invaliditetom koja želi da napreduje ima i prostor za to. Fond finansira konkretne programe koji direktno jačaju kompetencije, a krajnji rezultat je veća samostalnost i bolja mogućnost pronalaska zaposlenja“, dodaje Baljić.

Kako aplicirati?

Pravo prijave imaju osobe sa invaliditetom (60% i više) koje samostalno apliciraju, uz dostavljanje dokumentacije i obrazloženja plana aktivnosti. Javni poziv za ovaj segment otvoren je 30 dana od objave, tačnije do kraja septembra, a obrasci i detaljne informacije dostupni su na stranici Fonda.

Na ovaj način, Fond nastavlja dosljedno provoditi svoju misiju osnaživanja osoba sa invaliditetom, stvarajući most između edukacije i tržišta rada te otvarajući nove mogućnosti za njihovu profesionalnu integraciju.

“Svaka edukacija, svaki kurs i svaka nova vještina koju steknete jeste cigla u temeljima vaše buduće nezavisnosti. Fond je tu da vam pruži podršku, ali hrabrost i vizija dolaze od vas. Poziv je otvoren za svakoga ko se u tome pronalazi“, zaključuje direktor Fonda Ahmet Baljić.