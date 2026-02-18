Nove procedure za CT i MR dijagnostiku u Tuzlanskom kantonu

Upućivanje pacijenata na CT i MR dijagnostičke pretrage u Tuzlanskom kantonu provodi se po jasno definisanoj proceduri, kroz elektronski sistem i na osnovu medicinskih indikacija. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva TK uspostavili su smjernice i digitalni model praćenja uputnica, s ciljem bržeg odobravanja pregleda, bolje kontrole opravdanosti upućivanja i kraćeg čekanja na termine.

Upućivanje na obavljanje dijagnostičkih pretraga vrši se na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Smjernicama za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na obavljanje dijagnostičkih CT, MR pretraga, koje je donijelo Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona.

Odobravanje i raspoređivanje osiguranih lica na obavljanje dijagnostičkih pretraga, vrši kroz aplikaciju unutar Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (dalje: IZIS).

Kroz aplikaciju unutar IZIS-a, vrši se praćenje izdatih e-Uputnica za obavljanje dijagnostičkih pretraga, kao i provjere da li je osigurano lice upućeno u skladu sa indikacijama i medicinskom dokumentacijom utvrđenim Smjernicama.

Zdravstvena ustanova se obavezuje da će osiguranom licu pružiti usluge CT, MR dijagnostike odmah, a najkasnije 30 dana od dana odobravanja uputnice putem IZIS-a od strane Zavoda.

Osigurana lica na obavljanje dijagnostičkih pretraga čekaju u prosjeku od 7 do 14 dana, od trenutka kreiranja, odobravanja, pa do momenta obavljanja pretraga u ugovornim zdravstvenim ustanovama, zavisno od dinamike upućivanja, te praćenja realizacije zaključenih ugovora.



Zdravstvene ustanove svakodnevno prate svoje radne liste, zakazaju termine i o tome obavještavaju osigurana lica.

Dodatne informacije, u smislu provjere statusa uputnice, nazivu zdravstvene ustanove u kojoj će osigurano lice obaviti dijagnostičku pretragu, mogu se provjeriti u poslovnicama prema mjestu prebivališta u sljedećoj kontakt formi: kontakt