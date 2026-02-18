Nove procedure za CT i MR dijagnostiku u Tuzlanskom kantonu

Arnela Šiljković - Bojić
Ne čekajte simptome: Prijavite se za besplatni skrining karcinoma debelog crijeva u TK
Foto: Ilustracija

Upućivanje pacijenata na CT i MR dijagnostičke pretrage u Tuzlanskom kantonu provodi se po jasno definisanoj proceduri, kroz elektronski sistem i na osnovu medicinskih indikacija. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva TK uspostavili su smjernice i digitalni model praćenja uputnica, s ciljem bržeg odobravanja pregleda, bolje kontrole opravdanosti upućivanja i kraćeg čekanja na termine.

Upućivanje na obavljanje dijagnostičkih pretraga vrši se na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Smjernicama za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na obavljanje dijagnostičkih CT, MR pretraga, koje je donijelo Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona.

Odobravanje i raspoređivanje osiguranih lica na obavljanje dijagnostičkih pretraga, vrši kroz aplikaciju unutar Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (dalje: IZIS).
Kroz aplikaciju unutar IZIS-a, vrši se praćenje izdatih e-Uputnica za obavljanje dijagnostičkih pretraga, kao i  provjere da li je osigurano lice upućeno u skladu sa indikacijama i medicinskom dokumentacijom utvrđenim Smjernicama.

Zdravstvena ustanova se obavezuje da će osiguranom licu pružiti usluge CT, MR dijagnostike odmah, a najkasnije 30  dana od dana odobravanja uputnice putem IZIS-a od strane Zavoda.

Osigurana lica na obavljanje dijagnostičkih pretraga čekaju u prosjeku od 7 do 14 dana, od trenutka kreiranja, odobravanja, pa do momenta obavljanja pretraga u ugovornim zdravstvenim ustanovama, zavisno od dinamike upućivanja, te praćenja realizacije zaključenih ugovora.

Zdravstvene ustanove svakodnevno prate svoje radne liste, zakazaju termine i o tome obavještavaju osigurana lica.

Dodatne informacije, u smislu provjere statusa uputnice, nazivu zdravstvene ustanove u kojoj će osigurano lice obaviti dijagnostičku pretragu, mogu se provjeriti u poslovnicama prema mjestu prebivališta u sljedećoj kontakt formi: kontakt

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U TK više nema povrata cijele plate za bolovanje preko 42...

Istaknuto

Objavljena Lista deficitarnih zdravstvenih usluga u TK za 2025: Evo gdje...

PROMO

Plava Medical Group: ERCP sada i preko Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Vijesti

Nadoknada za bolesti i povrede: za vas smo istražili za koje...

Vijesti

Zavod zdravstvenog osiguranja TK traži nove radnike: Objavljen konkurs za pet...

Tuzla i TK

Zavod Zdravstvenog osiguranja TK otvorio nove prostorije u TC Sjenjak

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Ramazanska poruka reisul-uleme: Biti Bogu pokoran privilegija u vremenu nemorala i nasilja

Politika

Lejla Vuković: Ramazan je prilika za solidarnost i međusobnu brigu

BiH

FHMZ izdao narandžasto upozorenje za dijelove BiH

Tuzla i TK

Sud odbio da odredi pritvor za osumnjičenom za pronevjeru u Gračanici

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]