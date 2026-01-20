U TK više nema povrata cijele plate za bolovanje preko 42 dana

U Tuzlanskom kantonu više nema povrata cijele plate poslodavcima za bolovanje preko 42 dana. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona usvojio izmjene pravilnika kojima se mijenja dosadašnja praksa refundacije troškova poslodavcima. Ova promjena znači da se ubuduće, nakon što bolovanje pređe 42 dana, poslodavcima više ne vraća puni iznos plate koju su isplatili radniku, već samo iznos neto naknade koja se priznaje prema propisima. U slučaju kada je poslodavac radniku isplaćivao 1000 KM neto platu, sa doprinosima taj iznos je bio 1562 KM. Umjesto pune refundacije, poslodavcima će biti uplaćivan samo iznos od 1000 KM. Iznos od 562 KM po radniku i po mjesecu rada ide na teret poslodavca.

Do sada je u praksi bilo moguće ostvariti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene plate za radnike koji su bili na bolovanju duže od 42 dana, što je uključivalo i poreze i doprinose. Novim pravilnikom ta mogućnost je ukinuta, pa se propisuje da se u povrat priznaje isključivo neto naknada, obračunata u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i važećim pravilima Zavoda.

Izmjene su donesene na osnovu zakonskih ovlaštenja i statuta Zavoda, a suština promjene je preciziranje šta tačno ulazi u osnov za refundaciju. Time se, praktično, pravi razlika između onoga što poslodavac mora isplatiti radniku kao platu i onoga što može potraživati od Zavoda po osnovu bolovanja.

U samom tekstu pravilnika navodi se da se u povrat isplaćene naknade plaće, ukoliko su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, priznaje iznos neto naknade, a ne ukupni trošak koji poslodavac ima prema radniku. To u praksi znači da razliku između neto iznosa i ukupnog troška plate, koji uključuje poreze i doprinose, poslodavci više neće moći refundirati.

Nova pravila već su stupila na snagu, što znači da će se svi novi zahtjevi za refundaciju obračunavati po ovom modelu. Poslodavci će u narednom periodu morati prilagoditi svoje finansijske planove i računati na to da dugotrajna bolovanja više neće biti u potpunosti pokrivena sredstvima zdravstvenog osiguranja.