Novi rast cijena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku, tržišta pod pritiskom

Cijene nafte nastavile su rast zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok su svjetske berze u utorak zabilježile pad usljed pojačane neizvjesnosti među investitorima. Tržišta su reagovala na nastavak američkih i izraelskih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio širenjem vojnih operacija prema susjednim državama.

Napadi na Islamsku Republiku poremetili su regionalne tokove energije, a Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, praktično je zatvoren za redovan saobraćaj tankera. Upravo zbog toga cijene nafte bilježe snažne oscilacije, dok raste strah od novog energetskog šoka koji bi mogao dodatno podstaći inflaciju širom svijeta.

Iako su prva kretanja na tržištima bila relativno umjerena, uz nadu da bi sukob mogao biti kratkog daha, analitičari upozoravaju da bi produžena kriza mogla imati dalekosežne posljedice. Poremećaji u lancima snabdijevanja, rast troškova transporta i skuplja energija već sada stvaraju pritisak na globalnu ekonomiju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vojna operacija napreduje brže od planiranog, ali je upozorio da bi sukob mogao potrajati i duže od četiri sedmice. Kao ključne ciljeve naveo je uništavanje iranskih raketnih kapaciteta, mornarice i nuklearnog programa, kao i prekid podrške naoružanim grupama u regiji, pri čemu nije spomenuo rušenje vlasti u Teheranu.

Američki State Department pozvao je državljane Sjedinjenih Američkih Država da napuste područje Bliskog istoka, od Egipta prema istoku, što je dodatno uznemirilo finansijska tržišta.

Iran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova prema više zemalja u regiji, uključujući Liban, Saudijsku Arabiju, Katar i Dubai, uz otvorene prijetnje da će povećati globalne troškove energije. Takve poruke dodatno su podgrijale rast cijena nafte, koje su u jednom trenutku skočile gotovo 14 posto prije nego što su se djelimično stabilizovale.

Istovremeno, cijene prirodnog plina u Evropi porasle su za skoro 40 posto nakon što je katarska državna energetska kompanija obustavila proizvodnju ukapljenog prirodnog plina. Pritisak na energetska tržišta tako se dodatno proširio, dok investitori prate svaki novi signal iz regije.

Iranski general Revolucionarne garde zaprijetio je da će svako plovilo koje pokuša proći kroz Hormuški moreuz biti meta napada, uz poruku da neće dozvoliti da nafta napusti regiju. Prema njegovim riječima, cijene nafte mogle bi u narednim danima dostići i 200 dolara po barelu, što bi predstavljalo snažan udar na svjetsku ekonomiju i dodatno opteretilo potrošače širom svijeta.